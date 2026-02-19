Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora, antes del duelo ante Gipzukoa Basket: "En esta liga, si te relajas, todos los rivales responden"

Josep Peris, jugador del Caja Rural CB Zamora, señaló este jueves que su equipo goza de buenas sensaciones tras la victoria del pasado fin de semana en pista del Tizona Burgos. Un trabajo que "es una alegría y recompensa el trabajo realizado" y que impulsa al conjunto zamorano a buscar una nueva victoria este fin de semana en el Ángel Nieto.

Un triunfo importante ante Tizona Burgos

Peris indicó que la victoria lograda ante Tizona Burgos fue importante, ya que se gestó "en una pista muy difícil y ante un equipo que hace las cosas muy bien, con un estilo parecido" al del Caja Rural CB Zamora. "Sabíamos que iba a ser un partido bonito y, sacarlo y dar ese pasito más en la clasificación es una muy buena noticia", comentó, destacando que sabe aún mejor "tras una semana tan dura jugando frente a Leyma Coruña y Mombus Obradoiro".

El base del Caja Rural CB Zamora admitió que ese triunfo hizo que el equipo sintiera alivio, felicidad e ilusión, "un poco de todo". "Al final, el hecho de esta trabajando toda la semana y que, después el sábado, te lleves la victoria siempre es una alegría, aunque haya cosas que se hagan mejor o peor. Ver el trabajo que realizas recompensado está genial", afirmó.

Cada victoria es un mundo

La novena victoria fue un paso importante, pero en el Caja Rural CB Zamora se piensa ya en el siguiente partido, un encuentro que tendrá lugar en el Ángel Nieto, donde esperan dar continuidad a las buenas sensaciones ofrecidas en Burgos, aunque Peris avisa que no será nada fácil. "En esta liga, cada victoria es un mundo porque la competición es dura, está muy igualada. Es verdad que Leyma Coruña y Mombus Obradoiro sobresalen por encima del resto y que ya nos hemos enfrentado a ellos, pero el resto de equipos son también una amenaza", afirmaba, apuntando: "da igual donde juegues, en casa o fuera, si te relajas un momento, todos los equipos responden".

Por ello, Peris asegura que la principal misión ante Gipuzkoa Basket este sábado será "estar preparados para jugar" al máximo, algo que el equipo debe hacer "contra todos" los oponentes; buscando siempre "jugar lo mejor posible". Un reto al que trata de contribuir con su granito de arena.

A nivel individual, en un gran momento

Precisamente, en ese sentido, Peris se mostró "muy contento" por el momento de forma que está viviendo en el Caja Rural CB Zamora, en el que ha tomado un papel protagonista durante las últimas jornadas. "He afrontado la temporada con mucha ilusión, hay mucho trabajo detrás y, para mí, poder ayudar al equipo semana a semana con lo que pueda aportar es lo más importante. Siempre que lo haga será una alegría y estoy contento por ello", indicó.

Su buen hacer, además, ha llevado al base valenciano a ser convocado por la selección española de 3x3. Una convocatoria que le hace especial ilusión: "Estoy muy contento por la llamada, me hace especial ilusión porque nunca he estado en una selección o en una concentración. Espero poder vivir y disfrutar de esta experiencia y sumar así un bonito recuerdo más para el álbum del baloncesto", señaló.

El objetivo del sábado: hacer las cosas bien

Un álbum de recuerdos al que espera sumar también una victoria el sábado ante Gipzukoa Basket, objetivo cuya consecución dependerá, tanto para el que tanto él como el Caja Rural CB Zamora, de "hacer las cosas muy bien, no dejar al rival entrar en su juego y, como siempre, meter un punto más que ellos".