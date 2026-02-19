Jornada imborrable para los alevines del BM Zamora

Los equipos alevines del Balonmano Zamora participaron en el I Torneo Nacional, organizado por el Recoletas Atlético Valladolid, en una jornada marcada por el aprendizaje, la convivencia y la ilusión de los más pequeños. El club zamorano acudió a la cita con dos equipos completos, siendo el único participante del torneo que presentó un conjunto femenino íntegro, un dato que pone en valor el trabajo de base que se viene realizando en la cantera. De hecho, las alevines compitieron de tú a tú frente al resto de participantes y dejaron una imagen muy positiva.

Como broche final a una jornada muy especial, todos los niños y niñas, junto a sus entrenadores, fueron invitados a presenciar el partido de la Liga Asobal entre el propio Recoletas Atlético Valladolid y el FC Barcelona, viviendo desde la grada un espectáculo de máximo nivel. Fue, sin duda, una jornada para el recuerdo que refuerza la apuesta del club por la cantera y por seguir creando vivencias que ayuden a formar deportistas y personas.

Cantera

Infantiles

El Inmoarza Balonmano Zamora perdió 30-10 ante el Odisea, en un encuentro en el que las zamoranas se vieron superadas desde el inicio por un rival muy intenso que abrió brecha con un 6–0 inicial. Tras el tiempo muerto, el equipo logró asentarse y empezar a generar ocasiones claras, incluso provocando varios 7 metros. El descanso llegó con un 26–9 que marcó el desarrollo del choque. En la reanudación, las locales ampliaron hasta el 30–10 final. Pese al resultado, hubo fases de buen juego. Destacó Evolet Aguado, llevando el mando desde el central y anotando la mitad de los goles del equipo.

Mientras, el Bellido Decoración Zamora A ganó al Tudela (16-19) en un duelo con dos caras. Se vio una primera parte marcada por la falta de concentración y errores en lanzamientos claros, especialmente al contraataque. Tras el paso por vestuarios llegó la reacción: defensa más intensa, mayor contundencia y mejor lectura del juego ofensivo. Ese cambio de actitud permitió darle la vuelta al encuentro y sumar una victoria muy trabajada. Gran actuación bajo palos de Lara Núñez, clave para sostener al equipo.

Además, el 12 Frailes BM Zamora B ganó 36-25 al BM Soria, una nueva victoria que coloca provisionalmente líderes a los zamoranos. El encuentro arrancó igualado, con intercambio constante de goles hasta llegar al descanso con 22–15. En la segunda parte, las rotaciones y el bajón físico visitante permitieron ampliar diferencias. Ataque fluido y buen ritmo de juego para cerrar un claro 36–25.

Y, por último, hubo una victoria cómoda del Ingenierosdelestado.es BM Zamora B ante el Villa de Aranda C (40-34). Desde el inicio, los locales marcaron el ritmo con ataques rápidos y una defensa muy agresiva orientada al robo de balón. La ventaja fue creciendo con el paso de los minutos gracias al alto acierto ofensivo. Buen partido coral, con todos los jugadores aportando y manteniendo la intensidad hasta el pitido final.

CADETE

Derrota dura para el Ángel Óptico frente al Odisea (28-8) en un partido donde faltó acierto ofensivo en los primeros compases, lo que afectó al ánimo del equipo. Odisea supo cerrar líneas de pase y dificultó mucho la circulación zamorana. Además, un percance dejó al equipo con una jugadora menos, sumándose a las bajas previas. A pesar de todo, las chicas intentaron aplicar lo trabajado en los entrenamientos y todas dispusieron de minutos, mostrando compromiso hasta el final.

Por el contra, se disfrutó de un triunfo de muchísimo mérito del Bahía Príncipe ante las líderes del grupo, el BM Viana (27-26). Las zamoranas firmaron un partido muy completo, especialmente en defensa, donde el 6:0 local frenó el ataque rival. Valeria Carvalho brilló en portería y permitió correr al contraataque. Al descanso se llegó con 17–16 y la segunda parte fue un intercambio constante de ventajas mínimas. En los minutos finales, buena gestión del marcador para cerrar un ajustado 27–26 frente a Balonmano Viana.

JUVENILES

Los jugadores del IES Universidad Laboral Zamora firmaron una sufrida y necesaria victoria ante Balonmano Soria (34-33) Los zamoranos dominaron gran parte del choque, pero una desconexión mediada la segunda mitad permitió a los sorianos volver al partido. Tras varios errores por ambos lados, una llamada al orden desde el banquillo sirvió para gestionar con cabeza los cinco minutos finales y asegurar el 34–33. Dos puntos que refuerzan al grupo y premian el esfuerzo colectivo.

SEGUNDA NACIONAL

El Moralejo Selección cayó ante el VM Viana (17-30). Fue un difícil partido ante uno de los equipos fuertes de la categoría. Los zamoranos compitieron bien durante los primeros 25 minutos (10–11), pero un mal cierre de la primera parte permitió a los visitantes irse al descanso con 10–14. En la reanudación, el conjunto vallisoletano impuso su ritmo y fue ampliando diferencias. Destacaron Mangas con 4 goles y Belver en portería, con un 40% de efectividad. El equipo ya piensa en la próxima jornada para buscar la tercera victoria.