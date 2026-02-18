La zamorana Uva derrota a la gran favorita y correrá la final del Campeonato de España de Galgos

La historia de los galgos en Zamora vivió este martes un momento histórico con el enfrentamiento por primera vez de dos perros enraizados en la provincia en semifinales del Campeonato de España. Esta collera se producía tras el sorteo realizado antes de iniciarse la competición y que fue acogido con sonoras muestras de desilusión de los aficionados presentes en el corredero de la Cuesta de Los Picos que esperaban una final entre la vigente campeona de España, Morería de la Suerte, de padre y madre zamoranos, y Uva de El Verdejo criada en Fuentesaúco por los gemelos García Hernández que se confirman así en la élite del mundo de los galgos de los últimos años en los que no han parado de cosechar éxitos y este sábado podrían alcanzar uno de los pocos que les quedan, el de campeones de España, con esta hembra barcina que destronó con un 2-0 a la gran favorita, Morería de la Suerte que si el pasado año competía por la provincia de Salamanca, éste lo hace por la Federación Extremeña tras cambiar de propietario.

De esta forma, Uva esta convocada para este sábado a las 10.00 horas para pasar el reconocimiento veterinario junto a la andaluza Zaina de Nebrixa que se presenta como una durísima rival tras imponerse ayer en el corredero de Nava del Rey a la toledana Luna de Las Yeguas.

Tras casi un mes de espera desde la fase de cuartos de final debido a las adversas condiciones meteorológicas, esta fase final del Campeonato de España de Galgos se reanudó ayer en una mañana soleada y con el terreno en buenas condiciones. El sorteo celebrado en el palco de presentaciones impidió la final zamorana que esperaban los numeros aficionados que se desplazaron a Nava, pero aseguraba una representante de la provincia de nuevo en la gran final. Luna y Zaina correrían en la primera collera por este orden mientras Uva y Morería formaban el segundo emparejamiento.

Uva, atendida por sus cuidadores. | LOZ

A las 11.46 llamaban a trailla a las perras de la primera collera y en poco más de diez minutos, Zaina se anotaba el primer punto en una liebre que duró 1´14 y que consiguió el respaldo de dos de los jueces. Una hora después del comienzo de la competición, Uva de El Verdejo demostraba que había superado las lesiones que sufrió en cuartos de final, y daba el primer paso hacia la final con un punto claro ante Morería que dejaba patente, de todas formas, la enorme calidad física y codicia que atesora, en una liebre de 1´35 que acabó atrapada entre el público.

Y en la siguiente carrera, Zaina de Nebrixa conseguía la ansiada clasificación para la final en una emocionante carrera que se fue a los dos minutos y un segundo y que cosechó los aplausos del numeroso público que se dio cita en el mirador de la Cuesta de Los Picos.

La final adelantada, para muchos, quedaba por resolverse y esa resolución se hizo esperar todavía porque Uva y Morería, que se encontraba en celo, correrían todavía dos liebres nulas en las que la perra extremeña-zamorana se mostró muy ambiciosa : primero en una carrera de 20 segundos en la que las perras no llegaron a engalgar y a continuación, ya superadas las 14.00 horas, en otra liebre que capturaron a los 30 segundos.

Si Morería había estado más atenta en las dos liebres invalidadas, Uva dejó para el final toda la esencia que le consagran como una gran galga con un enorme poderío físico que dejó patente tanto en una salida brillante ante la que su rival no fue capaz de recuperarse, como en la ascensión final hacia el público donde ejecutó un pase que le daría la unanimidad de los jueces para sumar el segundo punto que le clasificaba para la final de este sábado.

Entre el numeroso público que se dio cita en el coto de Nava, estuvieron María González Corral, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rual de la Junta de Castilla y León; el director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo y D. Conrado Iscar, presidente de la diputación de Valladolid, además del diputado de Deportes de Zamora, Juan del Canto.

De esta forma se cerraban las semifinales en las que se han corrido seis liebres, de las cuales 2 fueron nulas (33,3 %) y 4 válidas (66,6%), con un sumatorio de tiempo de 7 minutos y 7 segundos y un tiempo medio por carrera de 1´11. En lo que va de campeonato se han corrido un total de 49 liebres, de las cuales 22 han sido nulas (44,9 %) y 27 válidas (55,1 %), con un sumatorio de tiempo de 54 minutos y 4 segundos y un tiempo medio por carrera de 1´06.

La otra finalista

La gran rival de Uva de El Verdejo será Zaina, una hembra negra nacida el 24 de marzo de 2024, propiedad de Francisco Caro Cordero y que compite por el Club Galguero Aljonoz de la Federación Andaluza.

Un cargo zamorano en las semifinales

El zamorano José Antonio Castrillo ejerció ayer como director de caza en la jornada de semifinales en la que se produjo el accidente de uno de los jueces, aunque se saldó sin daños personales.