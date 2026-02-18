El Zamora CF, obligado a mejorar sus registros para luchar por el ascenso

Con cinco puntos acumulados desde que comenzó la segunda vuelta del campeonato, es evidente que el Zamora CF tiene escrito en su boletín de calificaciones un claro "necesita mejorar" si quiere alcanzar el objetivo exigido por la Presidencia del play-off. Tras cerrar la primera vuelta de la competición en un sexto lugar con 30 puntos en su casillero, el conjunto rojiblanco ha bajado prestaciones como demuestra el hecho de haber rubricado desde entonces una victoria (Racing de Ferrol, 1-0), dos empates (Celta Fortuna, 3-3, y Barakaldo, 2-2) y dos derrotas (Mérida, 2-0, y Tenerife, 09-1), un bagaje más corto del esperado y es que teniendo en cuenta solo estas últimas jornadas, el equipo de Cano se situaría décimo sexto en la clasificación.

14 jornadas por delante

Sin embargo, mirando el lado positivo, hay que recordar que quedan todavía 14 jornadas por delante y en estos momentos la plantilla es octava, con las plazas de fase a tan solo dos puntos. Es, por tanto, una crisis reconducible para un vestuario que confía en sus posibilidades pero que ha sufrido excesivos castigos en los minutos finales de varios compromisos, lo que obliga a una mayor contundencia para evitar que esa sangría que se vivió sobre todo ante Celta y Barakaldo continúe.

Tras la jornada de descanso de ayer martes, el equipo de Cano regresará hoy a los entrenamientos con la mirada puesta en su próximo compromiso en el que visitará a otro rival directo como es el que conforman los cachorros del Athletic Club y en una hora nada propicia para la práctica y asistencia al fútbol (sábado, 14.00 horas).

Una jugada de ataque del Zamora / Victor Garrido

El filial bilbaíno, que es séptimo con 36 puntos, tampoco afronta este encuentro en su mejor momento de forma y rendimiento fruto de una importante irregularidad de resultados que le han pasado factura. Los zamoranos visitarán a un equipo que, como ellos, suman 5 puntos en esta segunda mitad, y que confían en volver a sacar la cabeza. Será, por tanto, un choque entre iguales en el que los rojiblancos no deben ceder para volver a meter la cabeza. La igualadad sigue siendo máxima y es que salvo el Tenerife (54 puntos) y el Celta B, que empieza a despegarse (45 puntos), todo continúa en una pequeña horquilla: de los 39 puntos del Pontevedra, que es tercero, hasta los 33 que tiene Unionistas que ahora mismo es décimo segundo. Todo en una diferencia de dos partidos que augura que puede haber muchos cambios de aquí a finales de mayo.