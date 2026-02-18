Nuevo fichaje en el Recoletas Zamora: llega Inés Giménez Monserrat

El CD Zamarat sigue moviéndose en el mercado de fichajes y, tras la salida de Fatou Pouye ha sumado a las filas del Recoletas a Inés Giménez Monserrat (Palma de Mallorca, 24 de julio de 2002), jugadora exterior de 1,78 metros que llega procedente del Azulmarino Mallorca Palma, equipo de Liga Femenina Challenge que actualmente es líder.

Formada en el baloncesto base mallorquín, Inés dio el salto a estructuras de formación de alto nivel como Valencia Basket, consolidando desde muy joven un perfil competitivo y técnico que la llevó a desarrollar su carrera universitaria en Estados Unidos.

En la NCAA compitió primero con Franklin Pierce University, donde fue reconocida en el All-Rookie Team y posteriormente incluida en el All-Conference Team de la Northeast-10 Conference. Más adelante defendió los colores de Manhattan University (Manhattan Jaspers), donde en su última temporada promedió más de 10 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias por partido, siendo una jugadora importante dentro de la rotación y destacando por su capacidad desde el tiro exterior.

Desde el club naranja subrayaron que se trata de "una jugadora polivalente, capaz de actuar como base o alero, con buena lectura de juego, solidez defensiva y amenaza constante desde el perímetro. Su experiencia internacional y su madurez competitiva aportarán equilibrio y talento al proyecto deportivo de la entidad zamorana".