María O´Mullony regresa a la Selección Española de Balonmano
Joaquín Rocamora, nuevo seleccionador nacional, convoca a la zamorana que juega en Polonia y mantiene en el equipo nacional a Elba Álvarez
MLS/FEBM
Joaquín Rocamora ha hecho oficial su primera lista como seleccionador nacional de las Guerreras en la que figura convocada la zamorana María Prieto O´Mullony que no estuvo en la convocatoria del pasado Mundial. La otra zamorana Elba Álvarez sigue incluída en la selección nacional. El entrenador rondeño encara ya su primera concentración, en la que la selección española disputará las jornadas tres y cuatro del clasificatorio al próximo EHF EURO 2026, siendo sendos partidos ante Austria.
El seleccionador nacional ha convocado a 18 jugadoras para este compromiso de máxima importancia con un billete al Campeonato de Europa 2026 en juego. Las Guerreras están citadas el próximo 1 de marzo en el Hotel Eurostars de Madrid, donde harán noche antes de desplazarse al día siguiente a Viena, donde disputarán el primero de los encuentros en el Sport Arena Wien el 4 de marzo a las 18:00h. Dos días después, se desplazarán hasta Algeciras, Cádiz, volando primero desde la capital austriaca hasta Málaga. Será en la localidad gaditana donde disputarán el segundo de sus compromisos oficiales el sábado 7 de marzo a las 19:30h.
JOAQUÍN ROCAMORA: «EL PUNTO DE INFLEXIÓN PARTE DE LAS PROPIAS JUGADORAS QUE ESTABAN YA VINIENDO A LA SELECCIÓN»
El seleccionador nacional, Joaquín Rocamora, señaló que en esta primera convocatoria ha querido que «las chicas que vienen participando últimamente se sientan partícipes de este nuevo ciclo», convencido de que «este punto de inflexión parte de las propias jugadoras que estaban viniendo a la selección».
El técnico confesó que afronta su primera lista con «mucha ilusión», aunque advirtió que «no es la mejor manera de poder afrontar los dos primeros partidos internacionales» debido a que apenas contará con «dos o tres entrenamientos». En ese sentido, explicó que lo que espera es «empezar a ver algunos rasgos de cómo nos queremos identificar como grupo».
Rocamora insistió en que el gran objetivo inmediato va más allá del resultado y pasa por reforzar el vínculo emocional con la afición, ya que considera que «esto es lo más importante que podemos esperar de esta semana» en los encuentros previstos.
CONVOCATORIA DE 18 JUGADORAS
- Portería | Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar KC), Nicole Alejandra Morales Claure (Club Balonmano Elche), y Lucía Prades Ricondo (Bera Bera R.T.).
- Central | Elba Álvarez Torrado (Bera Bera R.T.), Paola Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche), y Alicia Fernández Fraga (MKS Zaglebie Lubin).
- Lateral Derecho | Paula Arcos Poveda (CS Gloria Bistrita), y María Prieto O’Mullony (MKS El Volt Lublin).
- Lateral Izquierdo | Ester Somaza Bosch (Bera Bera R.T.), y Danila Patricia So Delgado Pinto (CS Gloria Bistrita).
- Extremo Derecho | Maitane Etxeberria Martínez (Bera Bera R.T.), y Anne Erauskin Martínez (Bera Bera R.T.).
- Extremo Izquierdo | Lisa Oppedal Weichbrodt (Club Balonmano Elche), y Jennifer Gutiérrez Bermejo (CS Gloria Bistrita).
- Pivote | Kaba Gassama Cissokho (CS Gloria Bistrita), Lyndie Tchaptchet (Bera Bera R.T.), Elisabet Cesáreo Romero (MKS Zaglebie Lubin), y Lysa Tchaptchet Defo (Odense Handbold).
