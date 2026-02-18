Jaime Carro logra la mínima y llevará al Natación San José Obrero a los Campeonatos del España

Jaime Carro Martín, del Natación San José Obrero, rubricó una gran actuación en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas donde logró “Mejor Marca Personal” en todas las pruebas en la que tomó parte, además de conseguir marca mínima en la prueba de 100 Espalda (1:04.70), marca que le permitirá participar en el Campeonato de España, tanto de invierno, como de verano de este 2026.

En concreto participó en 100 Libres (57.99); 4x200 Libre (2:07.34); 200 Espalda (2:22.82); 100 Espalda (1:04.70); 4x100 Libre (57.78); 200 Estilos (2:29.94) y 4x100 Estilos (57.57).

Gracias a esta impecable actuación de Jaime Carro Martín, el Club Deportivo Natación San José Obrero estará presente en el XLV Nacional de Natación Infantil de Invierno a celebrar en Sabadell del 20 al 22 de marzo de 2026, y en el Infantil de Verano, que será en Las Palmas de Gran Canaria del 16 al 19 de julio de 2026.