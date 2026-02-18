Diego Campano, del Zamora Z Ajedrez, bronce en el Autonómico sub-14

El ajedrez zamorano vuelve a dejar huella en el panorama regional. Siete jugadores del Zamora Z Ajedrez se desplazaron a Ávila para tomar parte en el Campeonato Autonómico por Edades de Castilla y León (Sub12 a Sub18), cita que reúne a los mejores jóvenes tableros de la comunidad y que marca el camino hacia los Campeonatos de España, y donde Diego Campano subió al podio.

Todos los integrantes del equipo David Campano (sub-18), Óscar Sánchez y Ángel Nodrid (sub-16); Diego Campano y Samuel Peña (sub-14), y Guillermo Cachafeiro y Juan Martín (sub-12) realizaron una actuación muy meritoria, compitiendo frente a los mejores jugadores de Castilla y León en sus respectivas categorías, pero entre estos representantes destacó especialmente Diego Campano, que logró un brillante tercer puesto en la categoría Sub14, subiendo al podio autonómico tras una competición de gran nivel y enorme exigencia.

DIEGO CAMPANO, TERCER CLASIFICADO EN EL REGIONAL DE AJEDREZ / Cedida

Desde el club se valora especialmente el hecho de haber desplazado a siete jugadores, algo que no sucedía desde hacía años. La presencia zamorana en este campeonato autonómico confirma el enorme impulso y el trabajo de base que se está desarrollando en la provincia, tanto en formación como en dinamización competitiva. "Hace no tanto tiempo Zamora apenas tenía representación en este tipo de campeonatos. Hoy volvemos a estar presentes, con cantera y con resultados", señala Joaquín Anatol, presidente Club. La próxima cita con el ajedrez no tardará en llegar. Será el 29 de marzo en la provincial, con el Torneo de Ajedrez Freestyle, pionero en España. n