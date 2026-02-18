David Rodríguez, cuarto en el Campeonato de España Infantil

El zamorano David Rodríguez acarició las medallas en el Campeonato de España Infantil pero finalmente tuvo que conformarse con una cuarta posición que supone igualmente un gran resultado para el tiro con arco zamorano. Valladolid acogió el Campeonato de España de menores de 14, cadetes, junior y absoluto en sala. Hubo una participación muy alta en esta edición con 340 deportista en total.

El CD. Arqueros Zamora participó con tres infantiles, dos cadetes y una senior que estuvieron asistidos técnicamente por Daniel García, Beatriz Manso y Mario Bartolomé.

Hugo Baladrón , aunque es alevín, los técnicos zamonaros decidieron que se fuera fogueando como infantil y lo hizo muy bien; además con su marca, entró en el equipo infantil masculino de Castilla y León junto a David Rodríguez, también del club zamorano, y Nicolás, otro arquero burgalés, para disputar el Campeonato de España por Comunidades. David Rodríguez fue el más destacado en este campeonato: hizo su mejor marca de la temporada, evidenció un salto cualitativo en su técnica y lideró al equipo de Castilla y León infantil en el campeonato por comunidades. En las eliminatorias empezó muy fuerte apeando del campeonato, entre otros, al que había quedado primero, el ibicenco Paul Altadil, claro candidato al oro en la clasificatoria. Fue eliminando rivales hasta plantarse en las semifinales y luchar por el oro, pero todo se torció con una flecha de desempate y no sólo no ganó el oro sino que perdió la plata y también el bronce. Terminó cuarto, un resultado que, con el nivel tan elevado de la competición tiene un gran valor y más teniendo en cuenta que el zamorano acudió a Valladolid con el objetivo de terminar entre los diez primeros.

Alba Prieto, infantil también y debutante, comenzó nerviosa, tardó en centrarse y cuando lo hizo, rindió al nivel esperado. Su marca personal le valió para representar a Castilla y León en los equipos mixtos junto a David Rodríguez, los dos mejores infantiles de Castilla y León. Los dos arqueros zamoranos también entraron en los equipos masculinos y femeninos de Castilla y León.

En cadetes, Jara Bartolomé llegó muy mermada físicamente por un proceso gripal y fuertemente medicada, y como era de esperar, rindió bien las primeras 30 flechas, pero a partir de ahí el cansancio físico hizo mucha mella en ella. Pese a todo, también entró en el equipo de Castilla y León cadete femenino.

Alejandro Moralejo, el otro cadete, hizo dos flechas nulas que lo dejaron fuera de las eliminatorias, pero batió su marca personal en una prueba en la que el nivel fue altísimo para finalizar en el puesto 41º.

La clasificación final individual de la cantera zamorana fue: David 4°. Alba 17ª, Hugo 17°, Jara 17ª y Alejandro 41°. En equipos mixtos infantiles, 5º. En equipos masculinos infantiles, 5º. En equipos masculinos infantiles, 5º y en equipo cadete femenino, 5º.

Categorías absoluta

En cuanto a los arqueros de categoría absoluta. Mati, y de nuevo Jara, se batieron el cobre ante unos rivales que ofrecieron un nivel impresionante. Entre otros estaban los dos campeones del mundo: Andrés Temiño y Elia Canales, junto con otros miembros del equipo nacional. Todos ellos dieron una clase magistral de técnica y de puntos. Ninguna de las dos zamoranas estuvieron como querían estar. Mati logró meterse en las eliminatorias pero en una posición nada favorable. Le tocó contra la segunda clasificada, una arquera que de 600 puntos posibles había hecho 594, con esa marca quedó segunda en el clasificatorio y a la postre sería campeona. Mati comenzó muy floja y no tuvo la más mínima opción aunque terminó en una digna 17ª posición.

Jara no entró en eliminatorias pero su marca le valió para entrar en el equipo femenino absoluto de Castilla y León junto a Noa y Sandra, de Valladolid y Segovia, respectivamente. Este equipo ganó los octavos de final con un rotundo 6-0 a Galicia y cayó en cuartos frente a Madrid con un 6-0 quedando finalmente en 5ª posición.

Al margen de los arqueros, la también zamorana Arsenia Rapado, recién sacado el título de juez, realizó una muy buena actuación en la dirección de tiro.