El CD Villaralbo B supera al Ciudad de Zamora y sigue líder de la Provincial de fútbol

El CD Villaralbo B sumó un importante triunfo ante el Ciudad de Zamora, conjunto que siempre pone en jaque a los equipos de arriba (1-3). Comenzó el encuentro con los dos equipos bien plantados en el terreno de juego, donde predominaba más el anular el juego contrario que el elaborar el propio, y así pasaron los minutos, hasta que mediada esta primera parte del encuentro, una jugada bien trenzada por el conjunto azulón, permitió a Alejo plantarse sólo ante Artega, y batir al portero en su salida. La ventaja otorgó tranquilidad a los visitantes, en un encuentro sin un dominador claro. Enmedio de tan poco fútbol, de nuevo una buena jugada azulona, permitía que Marcos B. pusiera un balón al segundo palo, que Alejo enviaba a la red para poner el segundo gol para los visitantes. Rami de falta directa avisaba del peligro local pero Fer C. con una buena intervención, en la que resultaría lesionado, evitaba el gol pero a la salida de un córner los capitalinos sí acortaron distancias, 1-2 al descanso. Tras el paso por vestuarios, el juego no mejoró y así se llegó a la recta final del encuentro, cuando Manu puso un balón al área para que Fer A. sentenciase. Tres nuevos puntos para que el Villaralbo B siga en la cabeza de la tabla una semana más.