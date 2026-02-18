El Caja Rural femenino, del Morales Activa de Pádel, canta el alirón y logra el ascenso

El Carnaval redujo la actividad de Pádel para los clubes de la provincia, aunque sí hubo quien salió a pista y dejó magníficas noticias. El equipo femenino de Caja Rural de Zamora, del Club Deportivo Morales Activa, logró el ascenso a la categoría 1000 tras imponerse en el duelo decisivo por el título de Primera de 500.

Las zamoranas se enfrentaban al P90 de Palencia, campeón de la ida, mientras que Caja Rural se había proclamado campeón en la fase de vuelta. Ambos conjuntos llegaban al partido final de liga para decidir quién se alzaba como campeón absoluto de la categoría, en un enfrentamiento de máxima igualdad y exigencia.

Carácter y compromiso

Las jugadoras de Morales Activa demostraron carácter, compromiso y un gran trabajo colectivo para hacerse con la victoria en el momento más importante de la temporada, culminando así una campaña sobresaliente.

Primeras impresiones

La capitana del equipo, Toñi García, destacó al finalizar el encuentro que se siente «muy orgullosa de este grupo, del compromiso que ha demostrado durante toda la temporada y de la actitud en pista en cada eliminatoria». Unas palabras que reflejan el espíritu de un equipo que no ha dejado de crecer jornada tras jornada.

Además del ascenso a categoría 1000, este triunfo tiene un valor añadido fundamental: Caja Rural de Zamora obtiene también plaza para disputar la fase Interseries, una fase zonal en la que competirán equipos de Asturias, León, Zamora y Valladolid. El conjunto zamorano ya tiene asegurada su presencia en esta cita, donde representará a la provincia en un nuevo reto deportivo de alto nivel.

Un éxito que confirma el crecimiento del proyecto femenino de Morales Activa y consolida al equipo entre los referentes competitivos de la categoría. Zamora vuelve a sonar con fuerza en el pádel regional.