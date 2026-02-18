El Atlético Sanabria gana al Benavente B - Villalpando con un póker de Hugo en la Liga Provincial de fútbol

Victoria del Atlético Sanabria sobre el Benavente B – Villalpando (4-3) en un encuentro de la Liga Provincial plagado de ocasiones y que comenzaron dominando los visitantes. Fruto de ello, en una internada, un disparo de Fer rebotó en Marcos y el tanto subió al marcador. Sin embargo, poco les duró la alegría a los visitantes ya que minutos después, en un balón largo, Hugo batió a Emilio igualando el marcador. A partir de ahí, los locales dieron un paso al frente y Hugo culminaba la remontada. Los del Benavente-Villalpando trataban de reaccionar y Nicolay a punto estuvo de anotar con un fuerte tiro que se estrelló en el larguero. La tensión fue creciendo y superada la media hora el Atlético Sanabria se quedaba con uno menos tras la expulsión de Raúl, pero el equipo siguió presionando hasta que Hugo firmaba su triplete.

Se reanudó el juego con ajustes en ambos ambas y en dos arranques, los visitantes ponían de nuevo el empate con sendas dianas de Guiller y Nicolay. Quedaba tiempo por delante y el Benavente – Villalpando se lanzó al ataque protagonizando varias ocasiones. Sin embargo, fue de nuevo Hugo, en una falta muy discutida quien puso el 4-3 rubricando con un póker su gran actuación.

Los visitantes fueron a por el empate, pero los sanabreses supieron defender el marcador y sumar tres puntos en un vistoso partido (4-3).