Albatros se impone al Pádel Malgrat en un nuevo derbi provincial

El AB Club de Pádel Caja Rural sumó una nueva victoria en una jornada de actividad muy reducida por las fiestas del Carnaval

DPP Albatros y Club Pádel Malgrat Clínica Peramato. | CEDIDA

Paz Fernández

Zamora

El Carnaval redujo la actividad de Pádel para los clubes de la provincia, aunque sí hubo quien salió a pista. La primera jornada de la Liga Autonómica de Pádel arrancó con un derbi provincial de máxima igualdad que mantuvo la emoción hasta el último punto. DPP Albatros terminó imponiéndose al Club Pádel Malgrat Clínica Peramato en un duelo vibrante que se decidió en el partido definitivo.

Con una victoria para cada equipo, la eliminatoria quedó pendiente del último enfrentamiento, resuelto en un ajustadísimo 7-5 en el tercer set. Un desenlace de auténtico infarto que cayó del lado zamorano tras más de dos horas de intensa batalla en pista. Tanto los jugadores de Zamora como los de Benavente dejaron claro que llegan en plena forma al inicio del campeonato y que esta Liga Autonómica promete una temporada marcada por la igualdad y la competitividad en cada jornada.

AB Club de Pádel

AB Club de Pádel / Cedida

Por lo que se refiere al AB Club de Pádel, los equipos no disputaron jornada salvo el AB Club de Pádel Caja Rural de MLP categoría Bronce correspondiente a una aplazada. Los jugadores se desplazaron hasta el Zaratán Pádel Indoor de Valladolid y se impusieron por un marcador global del 1-2 al Padelirantes.

