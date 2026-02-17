Uva de El Verdejo alcanza la final del Campeonato de España

La galga Uva de El Verdejo, propiedad de los hermanos García Hernández de Fuentesaúco, consiguió este martes la clasificación para la final del Campeonato de España tras realizar una gran actuación frente a la que partía como favorita por ser campeona de 2025, Morería de la Suerte, de padres zamoranos. Uva se anotó las dos liebres válidas confirmando que es una de las mejores galgas del campeonato y se convierte en la gran favorita para llevarse la final del próximo sábado en Nava del Rey.

La perra de Fuentesaúco que compite por el club Ibérico de Salamanca, se enfrentará en la lucha por el título de campeona de España con la andaluza Zaina de Lebrixa que también se deshizo con un rotundo 2-0 de la toledana Luna de Las Yeguas.

La jornada de semifinales se desarrollaba 25 días más tarde de lo estaba previsto. La intensa lluvia caída sobre la localidad de Nava del Rey en las últimas semanas, hacía imposible que pudiéramos desarrollar con garantías las semifinales y en un acto de responsabilidad, la FEG aplazaba el inicio de la competición, hasta el día de hoy.

El tiempo ha dado la razón y tras la jornada vivida en la Cuesta de los Picos, la espera ha merecido y mucho la pena.

La jornada era seguida en masa a través de las redes sociales y para ser un día de diario, miles de personas se acercaron hasta la Cuesta de los Picos para ver las igualdas semifinales.

A las 10 horas y con una temperatura que rozaba lo primaveral, las perras pasaban reconocimiento veterinario y salvo la anécdota de que Morería había comenzado el celo, las discípulas desus preparadores pasaban el chequeo sin problemas.

A las 10:30 h tenía lugar el sorteo de colleras y seguidamente la presentación de las mismas.

1ª COLLERA: LUNA DE LAS YEGUAS (CLM) / ZAÍNA DE NEBRISA (AND)

2ª COLLERA: UVA DEL VERDEJO (CYL) / MORERIA DE SUERTE (EXT)

A las 11:30 h la mano echaba a andar con la llegada al corredero de personalidades como D. María González Corral, Consejera de agricultura, ganadería y desarrollo rual de la JCYL, El director general de deportes de la JCYL. D. Enrique Sánchez- Guijo Acevedo y D. Conrado Iscar, presidente de la diputación de Valladolid, además de la alcaldesa de la localidad Dª Denís Vázquez y D. Guzman Alonso alcalde le Medina del Campo.

Se han vivido unas preciosas semifinales, con un tiempo excepcional y una igualdad en la competición que hacía tiempo que no se veía.

Esto es lo que aconteció a nivel deportivo:

1ª COLLERA:

LUNA DE LAS YEGUAS (CLM) / ZAÍNA DE NEBRIXA (AND):

1ª CARRERA: 1:14 punto para Zaína de Nebrixa.

2ª CARRERA: 2:01 punto para Zaína de Nebrixa.

Clasificada ZAÍNA DE NEBRIXA (AND)

2ª COLLERA:

UVA DEL VERDEJO (CYL) / MORERIA DE SUERTE (EXT):

1ª CARRERA: 1:35 punto para Uva del Verdejo.

2ª CARRERA: 0:20 nula

3ª CARRERA: 0:31 nula.

4ª CARRERA: 1:26 punto para Uva del Verdejo.

Clasificada UVA DEL VERDEJO (CYL)

Por tanto la andaluza Zaina de Nebrixa y la castellano leonesa Uva del Verdejo se verán las caras en la super final del próximo sábado.

En cuanto a las estadísticas que nos han dejado las semifinales y lo que va del campeonato. Liebres corridas en semifinales 6, de las cuales 2 nulas (33,3 %) y 4 válidas (66,6%), con un sumatorio de tiempo de 7 minutos y 07 segundos y un tiempo medio por carrera de 1:11.

En lo que va de campeonato se han corrido un total de 49 liebres, de las cuales 22 nulas (44,9 %) y 27 válidas (55,1 %), con un sumatorio de tiempo de 54 minutos y 04 segundos y un tiempo medio por carrera de 1:06.

Noticias relacionadas

La ansiada final, tendrá lugar en el mismo corredero de la Cuesta de los Picos de Nava del Rey, el próximo sábado 21 de febrero a las 10:00 h reconocimiento veterinario a las 11:30 h está previsto el inicio de competición. La previsión es que haga un día primaveral y que la afición de toda españa se pueda acercar al corredero para disfrutar un día de campo y por supuesto de un espectáculo inigualable que nos brindan galgos y liebres.