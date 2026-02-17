El I Trail Valdoradas de Carbajales de Alba ya conoce a sus primeros ganadores

La zamorana Lara de Castro, del Zamora Corre, y Rubén Martín, del Atletismo Arroyo, fueron los grandes vencedores del Trail Valdoradas, que se celebró en Carbajales de Alba con una buena acogida de participantes y público, aunque el temporal de viento también fue protagonista y obligó a variar el recorrido, aunque no restó ni un ápice de atractivo y dureza a la competición. Fue Rubén Martín el más rápido en recorrer los 20 kilómetros de Trail, rubricando un tiempo de 1:21:18.

Le acompañaron en el podio Alejandro Montalvo (Triatlón Duero) y Samuel Sánchez (Atletas Veteranos Salamanca) que pararon el crono en 1:23:13 y 1:23:21, respectivamente. En lo que se refiere a las féminas, Lara de Castro se impuso en solitario y lideró la clasificación femenina con un tiempo de 1:36:32. La plata y bronce fueron para Elena Barbero, también del Zamora Corre, y Ana Temprano, del GM Cimas.

Podio en Carbajales / Cedida

Ruta de 10 kms.

En cuanto a la distancia de 10 kilómetros, el ganador resultó ser Santiago Mezquita (Vino de Toro) con un tiempo de 44:02. El segundo puesto fue para Julio Alberto Hernández (Atletismo Benavente y una marca 44:23) y la tercera plaza de la clasificación final la ocupó Miguel Ángel San Juan (44.43). Respecto a las féminas, la más destacada fue Tania Sánchez, de la Montañera Zamora, que paró el crono en 53:42. Estuvo acompañada en el podio por Lorena Martín y Maite Pascual, del Ceadea Trail.

La jornada deportiva se completó con los senderistas, que también tuvieron su espacio, y, para terminar, todos los que lo desearon tuvieron una comida de convivencia. Con todo, la organización se felicitó por el éxito de esta primera edición de una prueba que está incluida en el circuito provincial.

Los participantes, listos para iniciar la prueba / Cedida

A partir de ahora, Carbajales de Alba "cambia" de deporte y poco más de dos meses celebrará su ya tradicional "Arroz a la Zamorana" de BTT.