Trail
El I Trail Valdoradas de Carbajales de Alba ya conoce a sus primeros ganadores
La zamorana Lara de Castro lideró la clasificación femenina en la modalidad de 20 kilómetros, en la que el ganador de la general fue Rubén Martín
La zamorana Lara de Castro, del Zamora Corre, y Rubén Martín, del Atletismo Arroyo, fueron los grandes vencedores del Trail Valdoradas, que se celebró en Carbajales de Alba con una buena acogida de participantes y público, aunque el temporal de viento también fue protagonista y obligó a variar el recorrido, aunque no restó ni un ápice de atractivo y dureza a la competición. Fue Rubén Martín el más rápido en recorrer los 20 kilómetros de Trail, rubricando un tiempo de 1:21:18.
Le acompañaron en el podio Alejandro Montalvo (Triatlón Duero) y Samuel Sánchez (Atletas Veteranos Salamanca) que pararon el crono en 1:23:13 y 1:23:21, respectivamente. En lo que se refiere a las féminas, Lara de Castro se impuso en solitario y lideró la clasificación femenina con un tiempo de 1:36:32. La plata y bronce fueron para Elena Barbero, también del Zamora Corre, y Ana Temprano, del GM Cimas.
Ruta de 10 kms.
En cuanto a la distancia de 10 kilómetros, el ganador resultó ser Santiago Mezquita (Vino de Toro) con un tiempo de 44:02. El segundo puesto fue para Julio Alberto Hernández (Atletismo Benavente y una marca 44:23) y la tercera plaza de la clasificación final la ocupó Miguel Ángel San Juan (44.43). Respecto a las féminas, la más destacada fue Tania Sánchez, de la Montañera Zamora, que paró el crono en 53:42. Estuvo acompañada en el podio por Lorena Martín y Maite Pascual, del Ceadea Trail.
La jornada deportiva se completó con los senderistas, que también tuvieron su espacio, y, para terminar, todos los que lo desearon tuvieron una comida de convivencia. Con todo, la organización se felicitó por el éxito de esta primera edición de una prueba que está incluida en el circuito provincial.
A partir de ahora, Carbajales de Alba "cambia" de deporte y poco más de dos meses celebrará su ya tradicional "Arroz a la Zamorana" de BTT.
CLASIFICACIÓN
20 KILÓMETROS MASCULINO
1.- Rubén Martín
2. Alejandro Montalvo
3.- Samuel Sánchez
4.- Jesús Martín
5.- Manuel Belver
20 KILÓMETROS FEMENINO
1.- Lara de Castro
2.- Elena Barbero
3.- Ana Temprano
4.- Bárbara Rodríguez
5.- Cristina Ramos
10 KILÓMETROS MASCULINO
1.- Santi Mezquita
2.- Julio Alberto Hernández
3.- Miguel Ángel San Juan
4.- Ángel Vicente
5.- Héctor Martín
10 KILÓMETROS FEMENINO
1.- Tania Sánchez
2.- Lorena Martín
3.- Maite Pascual
4.- Rosa María Píriz
5.- Isabel Caballero
- Fallece una mujer y dos varones resultan heridos en un accidente en Toro
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- DIRECTO | Zamora CF - Barakaldo: sigue el encuentro con nosotros
- Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos
- ¡Arranca el Carnaval 2026 en Zamora! Consulta aquí el programa completo: ¿qué hay hoy?
- 19 plantas eólicas y solares, en marcha al norte de Zamora, junto a Ricobayo
- El cocinero zamorano que conquista Madrid Fusión con un pincho de casquería