Piragüismo
Piragüismo | Los Delfines de Ceuta, nuevo club del zamorano Carlos Garrote
El palista zamorano inicia "muy orgulloso" una nueva etapa en su trayectoria deportiva
Tras dejar, por voluntad propia, el Durius Kayak Zamora, Carlos Garrote anunció hace escasas horas el nombre de su nuevo club. Ha habido pocas sorpresas sobre las quinielas, y el velocista se suma a las filas del Club de Piragüismo Los Delfines de Ceuta. En un texto publicado en sus redes sociales, el que fuera campeón del mundo de k-1 200 metros ha explicado que ahora comienza "una nueva etapa" en su camino. "Un paso adelante lleno de ilusión, aprendizaje y ganas de superarme", comentó el deportista zamorano quien a partir de ahora defenderá los colores de la entidad ceutí. "Nada llega por casualidad: llega lo que se trabaja, lo que se sueña y lo que no se abandona. He aprendido que cada esfuerzo suma y que cada caída enseña. El verdadero triunfo es seguir, incluso cuando cuesta. Hoy empiezo de nuevo, con más fuerza, más fe y más hambre de crecer. El camino continúa", expuso Carlos Garrote.
El objetivo del zamorano esta temporada será recuperar sus mejores registros y luchar por las medallas en el Mundial.
