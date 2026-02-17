El Natación Zamora da la talla en el Campeonato de España por Federaciones: bronce para Hugo Guerra y buenos registros para Pablo López

El Club Deportivo Natación Zamora vuelve a posicionarse en la élite de la natación nacional tras la destacada participación de dos de sus nadadores en el XIV Campeonato de España por Federaciones Autonómicas - Júnior e Infantil, celebrado en la piscina de Pontevedra.

Hugo Guerra San Martín y Pablo López Martín, ambos de la generación de 2011, fueron seleccionados para representar a Castilla y León en esta cita de máximo nivel, donde estuvieron acompañados por la entrenadora del club zamorano, Sara Pomar, integrada en el equipo técnico de la federación territorial.

Hugo Guerra

Hugo Guerra protagonizó uno de los momentos más brillantes del campeonato para la delegación castellanoleonesa al colgarse la medalla de bronce en la prueba de 50 metros espalda, con un tiempo de 28.62. Además, demostró una gran polivalencia participando en numerosas pruebas individuales y relevos. De este modo, además de la tercera posición en 50 espalda, gracias a un crono de 28.62, fue décimo quinto en 50 m libres (26.14) y en 50 m mariposa (28.10). Del mismo modo, Guerra San Martín resultó el décimo octavi en los 200 libres (2:07.16), mientras que en relevo. El equipo autonómico, en el que también estaba integrado Pablo López, fue décimo tercero en 4x200m Libre (8:42.18), misma plaza que en 4x100m Estilos (4:25.04) y décimo cuarto en 4x100m Libre (3:54.89).

Pablo López

Por su parte, Pablo López Martín defendió con solvencia las pruebas de braza, especialidad en la que se midió a los mejores nadadores del país de su edad, además de ser pieza fundamental en la estrategia de relevos del equipo. Así, en 50 m Braza ocupó la 23ª posición (34.88); en 100 m Braza concluyó el 27ª (1:19.48), y en 200m Braza el 28º lugar (2:57.69), unas marcas alas que se suman los registros por equipos.

Con estos números, desde el CD Natación Zamora recordaron en una nota de prensa que «gracias al esfuerzo de todo el equipo y a los puntos sumados por los nadadores del CDN Zamora, la selección de Castilla y León cerró su participación en la décimo segunda posición de la clasificación general por federaciones. Desde el Club Deportivo Natación Zamora queremos expresar nuestra más profunda satisfacción por el rendimiento de nuestros deportistas y agradecer a Sara Pomar su labor técnica, fundamental para que el club siga siendo un referente en la formación de nadadores de alto nivel», concluyeron. n