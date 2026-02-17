Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Duatlón

Buenas marcas para el Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero en el Autonómico de Duatlón en modalidad Sprint

Las actuaciones de Jorge Muñiz, J. Ángel Pino, Arturo Cuadrado y Javier Alfonso les permitieron ser octavos por equipos

Jorge Muñiz, J. Ángel Pino, Arturo Cuadrado y Javier Alfonso

Jorge Muñiz, J. Ángel Pino, Arturo Cuadrado y Javier Alfonso / Cedida

A. O.

El Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero participaba en el Campeonato de Castilla y León de Duatlón en modalidad Sprint celebrado en la localidad soriana de Langa de Duero.

Una prueba que se veía modificada en cuanto a sus recorridos por las crecidas del río Duero, el cual invadía la mayor parte del circuito previsto para la carrera a pie, hecho que hacia que la prueba matinal de menores tuviera que suspenderse. Por la tarde, la organización reprogramó los trazados y si se pudo celebrar pese a las fuertes rachas de aire que complicaron aún mas la prueba, sobre todo en el tramo de bicicleta.

Los zamoranos Jorge Muñiz, J. Ángel Pino, Arturo Cuadrado y Javier Alfonso lograban buenas marcas dentro de sus categorías individuales, lo cual le valía para lograr el octavo puesto en la clasificación final por equipos.

Un campeonato regional que otorgaba la corona de campeones a Alejandro Plá (Club Triatlón Diablillos de Rivas) y Amanda García (Deporama Triatlón Soriano).

