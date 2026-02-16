Verónica Sánchez, campeona de España Máster F50

Verónica Sánchez lo ha vuelto a hacer. La fondista del Vino de Toro Caja Rural volvió a subir a lo más alto del podio este fin de semana al proclamarse campeona de España Máster F50.

Título y récord

La salmantina fue una de las grandes protagonistas del Campeonato de España de 10 kilómetros celebrado el pasado domingo en Ibiza, firmando además un nuevo récord de los campeonatos con un tiempo de 36:53. La atleta volvió a demostrar su extraordinaria solvencia competitiva en una prueba que dominó de principio a fin, ampliando un palmarés nacional que no deja de crecer.

Victoria solvente

Sánchez inició la carrera integrada en un pequeño grupo de corredoras durante los primeros tres kilómetros, pero pronto impuso su ritmo característico: constante, vivo y cada vez más sólido a medida que avanzaba la prueba. A partir del kilómetro cuatro corrió prácticamente en solitario, gestionando con inteligencia los tramos de viento en contra y manteniendo unas sensaciones que ella misma calificó como “magníficas”. Su actuación le permitió no solo adjudicarse el título, sino también mejorar su marca personal y establecer un nuevo registro histórico en la categoría.

La superioridad de la atleta del Vino de Toro Caja Rural quedó reflejada en las diferencias finales: aventajó en casi dos minutos a sus perseguidoras, M.ª Soledad Aurora (Sociedad Compostela Atletismo), segunda con 38:50; y Natalia Alcón (Polid. Olimpo Cádiz), tercera con 38:54. Ambas compartieron podio con Sánchez, cuyo nuevo éxito alarga un palmarés impresionante.

Sánchez, ilusionada por el triunfo

“Hace mucha ilusión sentir el ánimo del público cuando estás tan lejos de casa. Esta camiseta la conocen por todas partes”, declaró Verónica Sánchez tras cruzar la meta, siendo así protagonista de la expedición del Vino de Toro Caja Rural que, a mayores del gran papel de la fondista, gozó de buenas actuaciones en otras categorías.

Roberto Garrido, luciendo su galardón por su mejor marca personal. / Cedida

Buenas actuaciones toresanas

Sin ir más lejos, Roberto Garrido fue quinto en M55 con 35:41, quedándose a menos de 40 segundos del podio, mientras que Javier Bravo firmó marca personal (35:28) en los 10 km Platja d’en Bossa, siendo el tercer mejor Máster 40.