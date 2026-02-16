Uva y Morería, a por un puesto en la final del Nacional de Galgos

Las inclemencias meteorológicas han impedido que el Campeonato de España de Galgos dispute sus semifinales desde que el pasado 20 de enero se celebrase la segunda jornada de cuartos de final. Por fin, la Federación Española ha encontrado un hueco entre las numerosas borrascas que han inundado el corredero de la Cuesta de los Picos durante las últimas semanas y este martes está previsto que las cuatro semifinalistas se disputen esas dos plazas que darán derecho a disputar la final. Y entre esas cuatro hembras semifinalistas se encuentran dos representantes zamoranas: Uva de El Verdejo criada y con propietarios zamoranos, los hermanos García Hernández de Fuentesaúco, y la vigente campeona Morería de la Suerte que pese a competir con un club extremeño, es una perra hija de padres zamoranos.

La Federación ha establecido para este martes la reanudación de la competición en el coto de Nava del Rey, con acceso a la Cuesta de los Picos por la carretera de Alaejos. A las 10.00 horas comenzarán los reconocimientos veterinarios y a continuación se celebrará el sorteo y la presentación de las participantes. Además de las dos perras «zamoranas» han logrado la clasificación otras dos hembras de primer nivel, como son la andaluza Zaína de Nebrixa y la castellano manchega Luna de las Yeguas. Son las supervivientes de la ronda de cuartos de final en la que se han disputado 12 carreras de las cuales 4 han resultado nulas (33,3%) y 8 válidas (66,7%). Con un sumatorio de tiempo total de 13 minutos y 46 segundos y un tiempo medio por carrera de 1 minuto y 9 segundos. En lo que llevamos de campeonato se han disputado un total de 43 carreras de las cuales 20 han resultado nulas (46,5%) y 23 válidas (53,5%). Con un sumatorio de tiempo total de 46 minutos y 57 segundos y un tiempo medio por carrera de 1 minuto y 6 segundos.

Zamora parte con un 50% de posibilidades de alcanzar el título nacional con dos magníficas hembras que ya parten como favoritas de los aficionados. Morería de la Suerte defiende el título del pasado año y opta al doblete que muy pocos galgos han conseguido en los casi 100 años de historia del Campeonato. Morería eliminó en octavos de final a la manchega Capuchina de Tron por 2-0 tras acceder a la final como campeona del grupo mixto Extremadura-Andalucía. Por su parte, Uva de El Verdejo llegó a cuartos de final tras ganar también por 2-0 a la andaluza Maravilla de Marrufo.

Uva de El Verdejo es una hembra barcina nacida el 10 de julio de 2023, propiedad de Pablo Lorenzo Fortes, aunque sus representantes son los hermanos saucanos Ricardo y Daniel García Hernandez, Daniel Garcia Hernandez, dos de los galgueros de mayor prestigio en la provincia de Zamora que, pese a su juventud, atesoran ya diversos títulos y ya saben lo que es competir en la final del Nacional. Uva compite con el Club Galguero Ibérico de Salamanca con elque se proclamó campeona del Grupo III de Castilla y León.

En las fases previas ha corrido solo 8 liebres, de las cuales 2 fueron nulas y 6 válidas, con un sumatorio de tiempo total de 12 min 50 seg, y un tiempo medio por carrera de 1:36. En el Nacional ha corrido 10 liebres 5 válidas y 5 nulas.

Morería de la Suerte es la actual campeona de España. Una hembra negra nacida el 26 de noviembre de 2022 y propiedad de Moisés Silva Lobato. Representa al Club Galguero A.D.G.E. con el que se proclamó campeona del Grupo Mixto Andalucia / Extremadura. El año pasado compitió con el club Lerma Mulas de Salamanca. En las fases previas de Castilla y León ha corrido 19 liebres, de las cuales 12 nulas y 7 válidas. Con un sumatorio de tiempo total de 17 min 05 seg, con un tiempo medio por carrera de 54 seg. En el Nacional ha corrido 13 liebres 4 válidas y 9 nulas.

La competición de hoy estaba prevista en el programa del Campeonato para el 21 de enero

En cuanto al color de las finalistas, Zaina,Luna y Morería son de capa negra, mientras Uva es barcina. La semifinalista de mayor edad es Morería que nació el 26 de noviembre de 2022, mientras la más joven es Zaina (24 de mrazo de 2024). Uva y Luna nacieron, respectivamente, en julio y junio de 2023.

Noticias relacionadas

Nava del Rey acoge por sexta vez el Campeonato de España, con victorias en las anteriores ocasiones para Morix (2.000), Favorita (2016), Pelaya (2019), Rubio (2022) y Aitana (2024).