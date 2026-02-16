Baloncesto / Primera FEB
Saulo Hernández: "Esta victoria nos da mucho oxígeno"
"Jugadores que pasaban malos momentos hoy han estado muy bien"
M. L. S.
Saulo Hernández dedicó la victoria ante Tizona a la afición del equipo y en especial a los aficionados que viajaron a Burgos para apoyar al equipo ayer: "Ha sido, desde mi punto de vista, un partido muy atractivo para el espectador, un partido en el que se han anotado casi 200 puntos, en el que los jugadores sacan su talento individual en el último cuarto y meten canastón tras canastón. Probablemente a los entrenadores nos hayan gustado un poco menos algunas cosas, pero creo que a los aficionados les ha debido de gustar", y en este sentido quiso hacer mención "al grupo de aficionados de Zamora que ha venido al pabellón, porque esta victoria va para toda la afición de Zamora. Somos un club pequeño en una ciudad pequeña y para nosotros, estar en esta competición tan dura y tan maravillosa, poder mantenernos tiene que ser gracias a la suma de muchas cosas hechas muy bien. Sin duda, la afición está jugando un papel importantísimo y ya no solo en los partidos en casa sino también en los de fuera, cuando tienen opción. Por ese lado, queremos dedicarles la victoria".
Saulo Hernández Bris añadió que se encontraba muy contento porque "este partido, a nivel de clasificación, nos da un globo de oxígeno tremendo porque los equipos que están en la zona baja ahora mismo les tenemos ganados los dos partidos: Palmer y Tizona y ya tenemos un partido ganado a Melilla y Cartagena. En ese sentido, el partido de hoy, sin ser matemático, ha sido un paso adelante muy importante en nuestras opciones de salvación para esta temporada". Y destacó también el técnico zamorano que "siempre en el vestuario decimos que la fuerza del CB Zamora es el CB Zamora y hoy Colby y Jonas Paukste, que recibieron críticas en anteriores partidos, hoy hay hecho una actuación extraordinaria como otros muchos. En este caso me alegra por ellos dos y porque hemos demostrado que, sin una gran participación de Roberts, hemos podido sacar el partido adelante". n