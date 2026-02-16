Salvamento Benavente consigue 15 podios en el Trofeo Nacional de Palencia

Los socorristas de Salvamento Benavente volvieron a brillar en el XVI Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Ciudad de Palencia" celebrado este domingo en la Piscina Municipal Campos Góticos de Palencia. El club compitió con deportistas de las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil, logrando hacerse con el tercer puesto en la clasificación general. Cada participante disputó dos pruebas individuales, sumando puntos clave para el equipo.

Pruebas individuales

Entre los resultados más destacados, el alevín Jorge Cobreros, la infantil Victoria del Carmen Zanfaño y la juvenil Paula Martínez lograron oro en las dos pruebas disputadas. También subió a lo más alto del podio David Fidalgo, con un oro en 100 remolque de maniquí y una plata en la prueba de 100 socorrista. Su compañero de equipo, el infantil Ángel Cañibano, consiguió un oro en 100 socorrista y un séptimo lugar en 100 remolque.

En las pruebas individuales también destacaron la infantil Naia Francos, con dos platas, y el cadete Fernando Zanfaño, que logró una plata en 50 remolque de maniquí y rozó el podio en 100 remolque de maniquí cadete.

Otros participantes que aportaron puntuación para el equipo fueron la infantil Zoe Castaño, sexta en las dos pruebas; el alevín Martín Cañibano, sexto en 25 remolque de maniquí pequeño y séptimo en 50 remolque; el infantil Mario Martínez y los cadetes Iker Cobreros, Dennis del Hoyo y Diana Cadenas, que, aunque no subieron al podio, se situaron entre los mejores de la jornada.

Además, los cadetes Miriam Brime, de primer año, Pablo Martínez y Raúl García mejoraron sus marcas y lo dieron todo en cada una de las pruebas disputadas.

Equipo Mixto Cadete de Salvamento Benavente / Cedida

Equipo Mixto Infantil del Salvamento Benavente / Cedida

Pruebas de equipo

En las pruebas de equipo, los dos relevos participantes lograron podio. El equipo infantil, integrado por Victoria del Carmen, Zoe, David y Ángel, se hizo con un oro, mientras que el relevo cadete, formado por Diana, Miriam, Fernando e Iker, consiguió un bronce.

Con estos resultados, Salvamento Benavente consolida su presencia en el ámbito nacional. Los resultados obtenidos por los deportistas participantes han sido fruto tanto de la calidad individual como del trabajo en equipo.

Dragones Caja Rural / Cedida

Dragones Caja Rural

También estuvo en tierras palentinas el club Salvamento Dragones Caja Rural que no pudo sumar ningún metal pese a rozar el podio en varias ocasiones.

El día comenzaba con una doble novena posición de Violeta Ramos en las pruebas 100 socorrista y 100 remolque de maniquí pequeño con aletas en la categoría infantil femenina.

En el turno de los cadetes Lucía Corral era sexta y Miguel Rodríguez quinto en la prueba de 50 metros remolque de maniquí, en las categorías femenina y masculina respectivamente.

El que más cerca estuvo de lograr un podio fue César Tijero, que se quedó con la cuarta posición en sus dos pruebas, 100 metros remolque de maniquí con aletas y 100 metros socorrista en la categoría Máster 40-49 años.

A pesar de no haber logrado ninguna presea, el club zamorano sigue trabajando para cumplir sus objetivos y ya piensa en las próxima cita, que será el próximo fin de semana en Valladolid con el XI open de Castilla y León Máster.