Fatou Pouye se incorpora al CB Sevilla

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino anunció este domingo la incorporación de Fatou Pouye como nueva jugadora de la primera plantilla que compite en LF Challenge. La internacional senegalesa llega procedente de Recoletas Zamora, donde ha militado durante la presente temporada y ya no jugó el partido del pasado sábado contra Paterna.

El club naranja emitió una nota de prensa en la que señala: "Fatou ha demostrado ser una jugadora de gran talento, con capacidad competitiva y un importante margen de crecimiento, cualidades que estamos convencidos seguirán marcando su trayectoria deportiva. Ha sido un orgullo contar con una deportista de su nivel y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos, tanto en la presente temporada como en el futuro de su carrera. El C.D. Zamarat le agradece su trabajo y le desea lo mejor", señala la nota de prensa del club naranja.

Durante la presente temporada en LF Challenge con Recoletas Zamora, Fatou Pouye "ha sido una pieza relevante en la rotación interior del equipo, aportando puntos, rebotes y trabajo defensivo. Sus actuaciones han contribuido al rendimiento del conjunto zamorano, mostrando fiabilidad en ambos lados de la pista", señala el club andaluz que lucha por la permanencia en su primer año en la Liga Challenge.

Como es sabido, el puesto de Pouyé en el equipo zamorano ha sido ocupado por la base andaluza Ana Moyano quien ya debutó con muy buenas sensaciones contra el Paterna. El entrenador del Recoletas planteó la posibilidad de que pueda cerrarse un nuevo fichaje en los próximos días aunque la precariedad económica del club naranja hará complicado poder conseguirlo, según fuentes de la entidad. n