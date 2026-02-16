La Española premia a las Hermanas Muñoz Gago y a Emilio Merchán

Los zamoranos Asun y Mercedes Muñoz Gago junto a Emilio Merchán fueron reconocidos por su trayectoria deportiva en la XL Gala Nacional del Piragüismo que se celebró el sábado en el Palacio de Congresos de Gijón. La Gala reunió a los mejores palistas del país, y entre los galardonados, destacaron tambén el segoviano Davido Llorente Vaquero, campeón del Mundo en 2025 y al vallisoletano César Cea Domínguez, árbitro internacional de aguas bravas, por su destacada labor. Además, se concedieron los premios a las acciones más deportivas y humanas de los últimos años, así como los galardones “Leyenda”, que reconocen toda una trayectoria dedicada al piragüismo. En esta edición, fueron distinguidas las zamoranas Mercedes y Asunción Muñoz Gago, las “Hermanas Muñoz”, con 56 años de entrega absoluta a nuestro deporte. También se entregaron los reconocimientos del comité olímpico español “Premio Laurel Olímpico” entre los que se reconoció al zamorano Emilio Merchan Alonso.

La Gala Nacional fue un evento que se retrasmitió, por primera vez en 40 años, por una televisión en directo, fue la RTPA (Radio Televisión del Principado de Asturias) la que ofreció el acto que también se pudo seguir por el canal de YouTube de la RFEP. Fue un evento en el que se entregaron los premios a los mejores palistas de las temporadas 2024 y 2025, dos años históricos para este deporte.

El inicio de la Gala se saldó con la entrega de los premios a los mejores equipos de la RFEP. En 2024 los merecidos ganadores fueron la pareja formada por Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno, flamantes medalla de bronce en el C2 500 en París 2024. El premio del pasado curso fue para la embarcación del K4 500 femenino de Sara Ouzande, Lucía Val, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo que, por primera vez en la historia, consiguieron el título de campeonas del mundo en Milán en dicha embarcación y distancia.

Los premios a los mejores entrenadores fueron para Julio Moreno y Selma Palacín en 2024. Él, como técnico de la selección Paracanoe que consiguió sacar lo mejor de Juan Antonio Valle, campeón de Europa y del mundo en KL3. Selma, por ser una entrenadora polivalente liderando proyectos en maratón, barco dragón, sprint, aguas bravas, SUP y paracanoe. Los galardones a los técnicos del pasado curso fueron para Joaquín Delgado, por su trabajo con las mujeres del K4 500 y con la zamorana Laura Pedruelo, mientras que el premio a la mejor entrenadora de 2025 recayó en Sonia Molanes, fue la artífice de que el paracanoe español clasificara a seis deportistas para los Juegos Paralímpicos de París. Los ‘Trofeos Dingonatura’ a los mejores palistas paracanoe recayeron en Araceli Menduíña y Juan Antonio Valle. En cuanto al año 2025, Inés María Felipe, subcampeona de Europa en VL2, y Adrián Mosquera, bronce en el europeo de VL3, se llevaron los entorchados.

En esta XL Gala Nacional, también se entregaron los premios a los más jóvenes del piragüismo nacional, ‘Trofeo Iberdrola’, en categoría femenina, y ‘Trofeo Tecozam’, en la masculina. Yaiza Novo se llevó el galardón a la mejor fémina Junior de 2024, mientras que los otros tres premios fueron para el Slalom Olímpico; Faust Clotet como mejor Junior de 2024 y Anna Simona y Oier Díaz.

En la categoría Sub 23, los mejores de 2024 fueron Viktoria Yarchevska, por su medalla de bronce en el mundial de Samarcanda, y Pau Echaniz merced a su tercer puesto en los Juegos Olímpicos de París. Los galardonados del año 2025 fueron Álex Graneri, con cuatro medallas en competiciones internacionales, y Angels Moreno con seis entre mundiales, europeos y copas del mundo.

Noticias relacionadas

El momento cumbre de la gala, llegó con la entrega de los ‘Trofeos Asturias Paraiso Natural’ a los mejores palistas. El premio de 2024 fue para Antía Jácome, y en la categoría masculina, Marcus Cooper Walz y los de 2025 fueron para la canoista Viktoria Yarchevska, y para el segoviano David Llorente. n