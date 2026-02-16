Andrea Orts, fundadora de la primera empresa de scouting de fútbol femenino: "Soy de las que, si me dicen que no, va a ser que sí"

Escuchar que no puedes hacer algo puede generar en uno mismo dos reacciones: hundirte o rebelarte. Andrea Orts (1994, Sant Vicenç de Montalt) optó por la segunda. Hace unos años fue la única 'scout' en la liga española, cuando formaba parte del departamento de ojeadores del RCD Espanyol. Tras dejar el equipo perico, Austin y Valladolid fueron sus siguientes destinos. Ahora, hace ya más de un año, hubo algo que le llamó la tención y dio un giro total a su carrera: el fútbol femenino. Meses más tarde ha fundado la primera empresa de 'scouting' de fútbol femenino y ya ha trabajo con Barça y Boston, entre otros. La catalana atiende a EL PERIÓDICO para hablar del camino recorrido y los obstáculos superados.

Está muy ocupada últimamente.

¡Totalmente! Creé mi propia empresa hace siete meses, que se llama Shescout, y está especializada en el 'scouting' de fútbol femenino. Estoy centrada en este proyecto. Y luego, como no quería perder todo mi recorrido en el fútbol masculino, intento trabajarlo en redes sociales o en medios de comunicación. Pero mi trabajo principal ahora mismo es el fútbol femenino.

¿Cómo surge la idea de Shescout? Empieza en el fútbol masculino, pero ahora ha cambiado totalmente.

Trabajando en el Espanyol veía que no tenían una estructura muy clara de fútbol femenino. Es decir, yo veía que tenía [en el masculino] una oficina con cinco compañeros que se dedicaban a la visualización de partidos, y en cambio allí no lo veía muy claro. Además, es verdad que empecé a rodearme de un entorno al que le gustaba mucho el fútbol femenino, que apostaba mucho por él, y me arrastraron totalmente [ríe]. Y cuando algo me gusta, me obsesiono. Y cuando me obsesiono, quiero ser la mejor en eso. Entonces, mientras estaba en el fútbol masculino, quizás durante un año y medio me dediqué a estudiar el fútbol femenino de arriba abajo y todas las ligas posibles, para tener un conocimiento enorme. Vi este nicho de mercado: los clubes de fútbol femenino no tenían inversión ni estructura en 'scouting'. Lo vi clarísimo. Y estoy contenta porque la idea me está funcionando. Eso sí, más fuera de España que dentro.

A mí me decían que era imposible ser scout y llevo diez años trabajando en el mundo profesional

Shescout es la primera empresa de scouting femenino en el mundo.

En el fútbol femenino, en cuanto a estructura de 'scouting', es la nada. No hay nada. Quizás está la directora deportiva o el director deportivo y una figura como mano derecha. Pero claro, yo he trabajado con estructuras de director deportivo, secretario técnico y cinco, seis, siete personas que hacían 'scouting'. Lo vi claro y dije: 'Voy a crear una empresa donde los clubes externalicen esos servicios'. Entonces, ¿qué ofrezco? Una secretaría técnica. Como no tienen dinero para contratar a cinco personas, pues ya se lo ofrezco yo.

¿Cómo ha sido la acogida por parte de los clubes?

Me he encontrado con que me han aplaudido. Les ha gustado muchísimo la idea y me decían: “Ostras, por fin hay alguien que también quiere profesionalizar este sector”. Es lo que yo buscaba. Pero claro, una cosa son las palabras y otra que realmente hagan esa inversión. Nosotros hemos estado trabajando con el Barça y cuando les presenté el proyecto les encantó. Me dijeron que sí porque es un club —al menos por mi experiencia estando allí dentro— que realmente no quiere dejar de crecer. Aunque tiene sus limitaciones, pero es gente que quiere crecer, que apuesta mucho por el club y por el fútbol femenino. Les gustaron mucho los servicios que ofrecíamos y las ideas que teníamos. La idea de la empresa es generarte una estructura, profesionalizar algo tan importante como el 'scouting', que quizá los clubes creen que no es importante, pero sí lo es. Tienes que sacar el dinero de alguna manera, ¿y cómo se hace eso? Generando plusvalía, mejorando tu equipo para subir más arriba, ganar premios, ganar dinero, etc.

Entrevista Andrea Orts, fundadora de la primera agencia de scouting de futbol femenino. / MANU MITRU / EPC

¿Cómo se trabaja en Shescout?

Quería hacer bien las cosas. Hemos estado trabajando con Boston, que es un equipo nuevo de Estados Unidos, al que había que hacerle toda la plantilla desde cero. Estoy muy contenta porque nos han hecho bastante caso a la hora de fichar, y eso me encanta. Con el Barça hemos hecho un trabajo muy bueno en cuanto a firmar jóvenes promesas, porque al final el Barça actualmente no tiene dinero para fichar a la mejor jugadora del mundo, pero sí tiene la capacidad de atraer talento joven con proyección. Y ahora hemos cerrado un contrato que me hace muchísima ilusión. Es verdad que no es un club, sino Football Manager, un videojuego mítico en el que podías hacer de director deportivo, ¡y ahora han incorporado el fútbol femenino! O sea, brutal. Me han pedido que haga 'scouting' de las ligas, porque es un juego muy realista y hay que hacer valoraciones de jugadoras. Mi idea es moverme más y crecer más, pero sobre todo ir con pies de plomo, porque quiero hacer las cosas bien.

¿Está usted sola?

Estoy yo y luego una persona que me lleva la contabilidad que se encarga de los contratos con los clubes. Lo que hacemos en Shescout es tener gente en los principales focos del fútbol femenino. Después de estudiarlo mucho, entendí que un foco clarísimo era Sudamérica: sobre todo Brasil y Colombia, donde el fútbol femenino está en pleno auge y sale muchísimo talento. En Japón también tenemos un contacto, para que cuando destaque alguna jugadora allí yo sea la primera en saberlo. Luego, aquí también tengo una persona que me ayuda más con Europa y España. Hace unas semanas incorporamos a alguien en Nigeria, porque África también es un mercado con muchísimo potencial. Es una forma de intentar controlar el mayor número posible de ligas con personas que están sobre el terreno.

¿Cuántas horas de fútbol ve al día?

La clave no son las horas que vea fútbol, sino la calidad que dedico a esas horas. Cuando empezaba veía muchos partidos, pero acababa quemándome y mi análisis o mi visión no eran tan buenos. Quizás ahora veo menos, tal vez dos partidos al día, pero que esas visualizaciones son de calidad y me aportan información. Y saber muy bien qué mirar. No hacer volumen por volumen.

¿En qué momento está el mercado del fútbol femenino?

Creo que va a explotar muy pronto, pero para quien tenga dinero. Cada vez las operaciones son mucho más grandes. Por eso los clubes que no tienen recursos, ¿qué hacen? En este caso, el Barça hace un muy buen trabajo de 'scouting' para buscar jóvenes promesas que quizá dentro de dos años te pidan 500.000 euros o un millón, y ahora no. Esa es la manera más inteligente de trabajar si no tienes mucho dinero. Pero es verdad que hay grandes clubes que están rompiendo el mercado porque están haciendo inversiones muy fuertes por jugadoras que quizá no tienen el nivel como para pagar un millón.

Entrevista Andrea Orts, fundadora de la primera agencia de scouting de futbol femenino. / MANU MITRU / EPC

El fútbol femenino tiene un potencial muy grande.

Mi objetivo es profesionalizar un sector que no estaba nada profesionalizado, que tenga nivel, conocimiento, y a partir de ahí creo que se trabajará mucho mejor. Hablar del futuro es un poco complicado. El presente, aunque la gente crea que no, fuera de aquí es muy bueno. Aquí no es un problema de no creérselo ni quizá de no apostar; yo creo que es un tema de sociedad. Es una sociedad un poco complicada, por no decir otras cosas. Cuando he viajado fuera y he estado con gente de clubes y 'scouts' —por ejemplo, cuando me dedicaba más al fútbol masculino y hablaba más con ellos— me decían que en sus clubes están apostando muchísimo por el fútbol femenino. Que cada vez hay más estructura y cada vez más nivel. Es un plan a diez años vista, quizá es mucho tiempo, pero poco a poco. Yo estoy contenta porque esto tiene que ir evolucionando y creciendo, y yo apuesto muchísimo por ello.

Hay ligas, como la inglesa, que están apostando fuerte.

En Inglaterra ofrecen un proyecto deportivo buenísimo. La Liga española como tal está bien, pero a una jugadora allí le ofrecen sueldos que nunca se habría imaginado cobrar y un proyecto deportivo muy atractivo. Porque viajas y vas a ver partidos de la liga inglesa y el ambiente es muy bueno. Ellas, no solo como deportistas sino como personas, quieren ese tipo de experiencias: vivir el fútbol al máximo. Y allí se vive al máximo. Puedo entender que se marchen, porque al final la carrera de una deportista es la que es. El Barça está apostando; el Madrid también. Yo estoy contenta porque es un club del que siempre se dice que no ha apostado, pero yo creo que sí lo está haciendo. Se demostró con la renovación de Linda Caicedo y para mí es importante que un club como el Madrid, con la importancia y el impacto que tiene en el mundo, vaya creciendo. Y espero que los que vienen detrás puedan llegar a ese nivel, que es complicado, porque se lo tienen que creer y tienen que tener gente que también se lo crea.

"Con esto del 'scouting' en fútbol femenino habrá gente que quizá piense que es una locura, pero yo estoy muy contenta y me está yendo muy bien"

¿Ha recibido muchas críticas o encontrado trabas por el hecho de ser mujer y dedicarse a este mundo?

A mí me decían que era imposible ser 'scout' y llevo diez años trabajando en el mundo profesional. Recuerdo cuando tenía 18 años que hice un viaje a Turín, muy ilusionada, porque me reunía con el jefe de 'scouting' de la Juventus. Quería hablar con él porque yo quería dedicarme al mundo del 'scouting', pero no sabía muy bien qué hacer; estaba estudiando Periodismo y no sabía cómo acabar allí. Él me dijo: “Andrea, es muy complicado siendo mujer. Es un círculo muy cerrado”. Volví de aquel viaje destrozada. Yo soy de las que, si me dicen que no, para mí es que sí. Mucha insistencia, mucho trabajo; era una locura. Con esto del 'scouting' en fútbol femenino habrá gente que quizá piense que es una locura, pero yo estoy muy contenta y me está yendo muy bien.

La diferencia entre masculino y femenino, en este sentido, se nota.

En el fútbol masculino no ha sido fácil; he vivido situaciones bastante desagradables, pero creo que como cualquier mujer que trabaja en un mundo muy masculinizado. También me he encontrado muchos compañeros que me han ayudado muchísimo, que se han portado muy bien conmigo y que han apostado mucho por mí. Pero no es fácil ni ser mujer ni ser joven. Siempre he tenido la sensación de que tenía que demostrar el triple. Y no ha pasado absolutamente nada, porque era consciente y trabajaba el triple. Yo no podía equivocarme nunca, y eso sí que es una faena. Todo el mundo se equivoca, y yo sentía que no tenía derecho a equivocarme. Pero al final, todo son experiencias.