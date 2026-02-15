Zamora vs. Barakaldo: Un clásico muy igualado

El Barakaldo será el quinto rival directo en la lucha por el ascenso al que se enfrentará de forma consecutiva el Zamora CF, un rival que visita esta mañana el Ruta de la Plata con mucha moral a sus espaldas tras remontar contra el Talavera (2-1) y dispuesto a afianzarse entre esos cinco primeros puestos que dan derecho al play off. El partido de la primera vuelta disputado en Lasesarre, se saldó con un empate a uno en un partido de máxima igualdad.

La pasada temporada, en la última visita a Zamora, el conjunto local se llevó los tres puntos por 2-1. En el historial de enfrentamientos directos, el Zamora presenta 12 victorias, por 6 empates y 9 triunfos del Barakaldo CF.

Los rojiblancos necesitan volver a sumar tres puntos para no descolgarse de la cabeza de la clasificación y para ello, Óscar Cano, podrá disponer de todos sus jugadores, incluídos los últimos fichajes. No parece que vaya a variar mucho el entrenador del Zamora el equipo que presentó en Mérida en el que repitió la parte trasera con Fermín, Luismi, Athuman y Codina; con Sancho, Ramos, Markel y Merchán en la franja ancha; Kike Márquez como enganche; y los recién llegados Losada y Abde, en punta.

En el Barakaldo, el ambiente es muy bueno tras la victoria contra Talavera y tras disponer de una semana muy larga para preparar el viaje a Zamora ya que jugaron el viernes pasado. Imanol de la Sota, entrenador del equipo vasco, ha reconocido que viajan a Zamora “con la ilusión de llevarnos los tres puntos para jugar contra un gran rival, un buen estadio”.

El técnico del Barakaldo tiene alguna duda de jugadores con problemas físicos leves pero no tendrá problemas para presentar el mejor equipo posible en el Ruta de la Plata. De la Sota recordó esta semana que “la nueva propiedad del Zamora ha hecho una apuesta fuerte, con un gran cuerpo técnico, con una gran plantilla que encima han retocado en el mercado de invierno. El equipo ha conectado muy bien con lo que quiere Óscar, tienen las cosas muy claras y tiene capacidad para hacerte daño porque tiene un poco de todo: velocidad, creatividad, un jugador especial como Márquez que cuando entra en juego es capaz de encontrar las ventajas, y es un equipo solidario, trabajador, que tuvo una buen racha al comienzo con Óscar y ahora viene de unos resultados más normales y vienen de una derrota. Buscan entrar en play off”.

De la Sota insistió en que “jugamos contra un gran rival en un gran escenario como es el Ruta de la Plata, un sitio donde sería muy bonito traernos los tres puntos”.

La jornada en el grupo 1 de Primera RFEF comenzó el viernes con la victoria del Castilla por 2-1 ante el Athletic B con un gol en la prolongación de la segunda parte de Palacios. Ya en la matinal de ayer, el Pontevedra cedió en casa del Cacereño tras once jornadas sin perder, con un gol de penalti de Álvaro en el minuto 71 (1-0). La Ponferradina también se llevó la victoria in extremis en su visita al Arenas de Getxo al que derrotó un gol de Slavy en el minuto 93 (0-1). Y el Ourense se mantiene muy sólido tras ganar por 3-1 al Mérida que venía de imponerse al Zamora en la pasada jornada.

En el partido más interesante de esta jornada 24, el Rácing de Ferrol se impuso al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez con un gol de Álex Zalaya en el minuto 87.

En la matinal de hoy, a la misma hora que el Zamora (12.00 horas) jugarán Osasuna B-Unionistas y Celta Fortuna-Real Avilés; y a las 16.00 horas: Talavera-Arenteiro y Lugo-Guadalajara.