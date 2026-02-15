El Zamora cede un empate en un partido de poder a poder

Zamora: Fermín, Luismi, Erik, Mario, Kike Márquez, Mario Losada, Álvaro (Merchán 60´), Loren, Markel, Abde, Miki Codina.

Barakaldo: Gaizka, Dufur, Pedernales, Huidrobo, Muñoz, Castillo (Naveira 66´), Oier López (Albizúa 71´), Arana, Galarza (Valiño 66´), Mandiang (Deje 80´), Álvaro Peña.

Goles: 1-0 (5´): Márquez. 1-1 (60´): Mandiang. 2-1 (71´): Losada. 2-2 (88´): Valiño.

Árbitro: María Eugenia Gil Soriano. Mostró tarjetas amarillas a Marcelo del Zamora y a Castillo, del Barakaldo.

Incidencias: Partido correspondiente a la 24 jornada del grupo 1 de Primera RFEF celebrado en el estadio Ruta de la Plata ante unas 2.000 personas. Al comienzo del encuentro se rindió homenaje al zamorano Carlos Ramos al cumplir 250 partidos con el equipo rojiblanco.

El Zamora CF ecedió un empate (2-2) en un partido en el que estuvo dos veces por delante frente a un rival directo que supo reponderle al contragolpe para llevarse un punto del Ruta de la Plata. Los rojiblancos protagonizaron un gran partido, con muchas oportunidades de gol, pero no supieron contener el enorme potencial atacante del Barakaldo que se lo hizo pasar mal en muchas fases del encuentro.

Óscar Cano se adaptó a las características de equipo físico del Barakaldo alineando de salida en el centro del campo a Markel y Mario, obligado también por la baja por cinco amarillas de Carlos Ramos. También dio su oportunidad en el centro de la derecha a Erik en el habitual puesto de Athuman.

Y no pintaban bien las cosas cuando, nada más comenzar el encuentro, cuando Mandiang se escapó por la derecha y su centro no encontró rematador de puro milagro. Pero todo cambió por completo en un minuto cuando Abde se fue por la izquierda y le puso un centro medido en el pie a Kike Márquez que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la portería para establecer el 1-0.

La defensa visitante no estaba acertada y lo volvió a dejar patente en un nuevo ataque rojiblanco en el que permitieron que Losada cabecease aunque esta vez atrapó el balón el portero Gaizka.

Pero el Barakaldo no se amilanó y volvió a recurrir a Mandiang que lo intentó con un tiro escorado que salió alto en el minuto 18. Y en una nueva incursión del delantero vasco, Oier López controló en la frontal del área y su disparo no encontró portería por muy poco.

En torno a la media hora, el partido era de ida y vuelta, con ambos equipos intentando llegar a la contra y un Barakaldo durísimo en su juego aprovechando la permisividad arbitral. Y el Zamora seguía aprovechando la debilidad defensiva de su rival, esta vez con un remate de cabeza de Mario que se fue alto. Y poco después Codina entraba hasta la línea de fondo y su disparo se estrellaba en el exterior de la portería.

Y la primera parte finalizó con dos peligrosísimas contras del Barakaldo que terminaron en fuera de juego, afortunadamente para el Zamora.

El partido siguió muy disputado en la segunda parte y el Barakaldo pudo empatar en una nueva acción de Mandiang que culminó con un disparo que rechazó brillantemente Fermín pero el portero rojiblanco tenía reservada la mejor parada del partido para detener el rechace que recogió Galarza.

El Zamora mantuvo la posesión del balón y protagonizó un par de acometidas sobre el área visitante que no encontraron rematador aunque Mario pudo marcar en un buen lanzamiento desde lejos que salió rozando el poste.

Podía llegar y llegó el gol de Mangiang, que se lo había merecido. El delantero vasco interceptó un pase entre los centrales del Zamora y se plantó ante Fermín para batirle por bajo y anotar el empate a un gol en el minuto 60.

La réplica del Zamora llegó en una falta que lanzó Márquez y peinó muy bien Losada pero no encontró portería. Miki Codina fabricó la siguiente llegando hasta la línea de fondo, centró muy bien pero nadie recogió el esférico.

El Barakaldo había retado al Zamora y se había ido descaradamente a por la victoria, pero lo pagó muy caro cuando los rojiblancos recuperaron el balón, Abde y Losada se escaparon hacia el área contraria. Abde aguantó bien el balón y se la puso a Losada que ejecutó una parábola que entró por la escuadra y que suponía el 2-1, un gol que valía su peso en oro.

Pero no estaba nada decidido porque Albizúa cogió la espalda a la defensa del Zamora y obligó a Fermín a salir a la desesperada para tapar el ángulo de tiro lo justo para que el balón saliese rozando el poste. Óscar Cano realizó entonces varios cambios seguidos para dar oxígeno a un equipo que ya acusaba el enorme desgaste físico que estaba realizando.

No bajó la intensidad en los últimos minutos del partido en los que los dos rivales siguieron buscando el gol con peligro y el Barakaldo tuvo más acierto a culminar Valiño un barullo dentro del área en el que se produjeron varios remates.

El partido se fue al tiempo de descuento en el que öscar Cano pidió el VAR por un posible penalti sobre Carbonell pero Eugenia Gil no quiso señalar nada. El Zamora buscó la victoria hasta el pitido final con un oleada de centros al área pero ninguno de ellos se tradujo en el gol ansiado.