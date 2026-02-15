El Zamarat anuncia la baja de Fatou Pouye

El CD Zamarat ha anunciado este domingo con una nota de prensa la baja de la jugadora senegalesa Fatou Pouye que ya no estuvo el sábado en el banquillo del partido contra el Paterna.

"Fatou ha demostrado ser una jugadora de gran talento, con capacidad competitiva y un importante margen de crecimiento, cualidades que estamos convencidos seguirán marcando su trayectoria deportiva. Ha sido un orgullo contar con una deportista de su nivel y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos, tanto en la presente temporada como en el futuro de su carrera. El C.D. Zamarat le agradece su trabajo y le desea lo mejor", señala la nota de prensa del club naranja.

Noticias relacionadas

Todo parece indicar que en breve el CB Sevilla, también de Liga Challenge, anunciará el fichaje de la alero senegalesa.