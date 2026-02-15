Tizona Burgos - Caja Rural CB Zamora: Asalto a "El Plantío" y novena victoria para los zamoranos (93-101)

El Caja Rural CB Zamora sumó una victoria más a su casillero al superar a Tizona Burgos en "El Plantío", escenario en el que ganó por un duelo igualado y con alternativas en el marcador que acabó decidiéndose en el último cuarto con Josep Peris como protagonista.

Mal inicio de partido

No arrancó bien el encuentro para el Caja Rural CB Zamora en "El Plantío". Y es que, pese a responder a la primera canasta del encuentro, los zamoranos no tardaron en verse a remolque de un Tizona Burgos muy hábil para forzar pérdidas de balón en el equipo visitante.

Aparece Rogers

La defensa sobre Roberts propició canastas fáciles para un cuadro burgalés que se situó con 8-2 a su favor en los primeros compases. Un golpe al que los hombres de Saulo Hernández respondieron por mediación de Colby Rogers, autor de los siguientes cinco puntos del encuentro. La canasta desde el poste alto y el triple posterior del americano, igualaban la contienda (8-7, m. 3).

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

El cuadro zamorano toma el mando

Los siguientes minutos se movieron entre tiros fallidos de uno y otro conjunto. Tizona Burgos se afanaba en defensa, forzando recuperaciones; Caja Rural CB Zamora en el rebote, evitando segundas opciones. Así, se llegó al ecuador del primer acto, sin más canastas que un punto de Round desde la línea de personales.

El Caja Rural CB Zamora parecía haber dado un paso adelante, como confirmaba el 10-12 firmado por Pauksté con dos tiros libres en un duelo mucho más táctico que durante el arranque. Con más faltas e interrupciones, lo que no impidió que Thrastarson y Pauksté reafirmaran con dos mates la mejoría visitante (12-16).

Reacción burgalesa

Tizona Burgos no bajó los brazos y con una canasta con tiro adicional redujo diferencias. Empujado por Seoane, firmó un nuevo parcial de 8-2 para tomar la delantera. Un golpe al que añadió un triple que le garantizó la delantera al término del primer cuarto. Periodo que acabó con 29-23 tras un ligero intercambio de canastas.

Segundo cuarto: En busca de regularidad

Con una pérdida de balón y alley-up local se abrió el marcador de un segundo cuarto en el que Caja Rural CB Zamora debía dejar atrás su irregularidad para luchar por el partido. Una misión para la que se apuntaron Van Zegeren y Álvaro, con dos canastas tempraneras. Sin embargo, Tizona Burgos seguía viendo aro con facilidad.

Los burgaleses encontraban tiros cómodos y evitaban la reacción del equipo de Saulo Hernández, que no bajaba los brazos. "Dos más uno" para Pauksté y otro tiro libre de Naspler; la diferencia quedaba en tres puntos (36-33, m. 13).

Duelo entre Jofresa y Pauskté

Tizona Burgos, tras el parcial zamorano, movía ficha y daba entrada a Jofresa. Sin embargo, Pauksté ponía el 36-35 antes de la canasta el héroe local, que también sacaba una valiosa falta en ataque para evitar el "sorpasso" y cortar la reacción visitante. Fue el inicio de un duelo entre Jofresa y Pauksté por liderar a los suyos que llevó al 38-37 tras un cuarto de hora de juego.

"Chispas" antes del descanso

La contienda se mantuvo igualada en la recta final de la primera mitad. Con los dos equipos fallando tiros fáciles, pero forzando fallos rivales y cometiendo faltas con tal de no dar su brazo a torcer. Una lucha de poder que se convirtió en un intercambio de canastas y golpes en los siguientes minutos (40-39, m. 17).

La lucha alcanzó su punto álgido con el 42-42 fruto de un triple de Álvaro Hernández, sin que el Caja Rural CB Zamora pareciera que podía adelantarse en el marcador. Un logro que alcanzó gracias al alero que, con otro triple y dos tiros libres, adelantó a los suyos con un 46-47 que él mismo se encargó de aumentar con el tiempo parado. Diez puntos capitales para entender el 46-51 que imperó al descanso tras un triple sobre la bocina de Roberts.

Tercer cuarto: en busca de un poco más

Abrió con mejor pulso el Caja Rural CB Zamora el segundo acto. Anotando la primera canasta del tercer cuarto y teniendo opción de ampliar aún más su renta desde la línea de personal. Los zamoranos, firmes en el rebote, solo necesitaban algo de puntería para afianzar su ventaja.

Tizona Burgos se vio contra las cuerdas y reaccinó de inmediato, pero sin mucho éxito. La puntería local no fue excesiva y eso permitió que el tanteo se cogelara hasta un palmeo de Lo y una canasta fácil de Thrarstarson que pusieron un 48-57 que obligó al tiempo muerto burgalés al paso por el minuto 23 de juego.

Un tiempo muerto con repercusión

El receso dio alas al Tizona Burgos. Al menos, le permitió recuperar la puntería y poner un parcial de 5-0 que recortaba la ventaja zamorana. El partido estaba lejos de decidirse, por lo que se esperaba algo más por parte visitante que acciones sueltas como las de Lo o Naspler que fijaban un 51-59 al paso por el minuto 25 de partido.

Los siguientes compases volvieron a estar cargados de nerviosismo. Pérdidas de balón y canastas fáciles falladas en ambos bandos, faltas y la renta del Caja Rural CB Zamora encogiendo por cada tiro libre rival. El cambio tras el tiempo muerto era evidente y a los zamoranos les costaba mucho ver aro rival.

Con las espadas en alto al último cuarto

Álvaro acabó con la sequía desde la línea de personal, pero fue un acierto anecdótico. Jofresa marcaba de tres y, pese a dos tiros libres de Round, Tizona Burgos se situaba a dos puntos (60-62, m. 28). El Caja Rural CB Zamora solo veía aro desde la línea de personal y eso limitaba su capacidad para mantener la ventaja.

La renta, tras dos nuevos tiros libres y una bandeja de Round, se fijó en seis puntos. Un margen que Álvaro Hernández quiso ampliar, pero que se mantuvo tras un voraz contragolpe de Seoane y una canasta en el poste alto de Pauksté. acciones que dejaron el partido abierto a falta de un cuarto (64-70).

Último cuarto: batalla sin descanso

Con ambos equipos próximos en el marcador, los últimos diez minutos arrancaron como una batalla sin descanso. Una guerra que reanudó el Caja Rural CB Zamora anotando al contragolpe y fallando una clara ocasión de abrir brecha a dobles dígitos. Un fallo que permitió a Vilá responder y mantener abierta la guerra.

Van Zegeren, con un gancho y un tapón, se erigía como protagonista en la siguiente acción de una pelea que se libraba en centímetros y que, tras dos minutos, no tenía ganador (69-74).

Del "más diez", a seguir peleando

Peris, con un triple, dio aire a un Caja Rural CB Zamora que firmó un importante parcial de 0-4 tras una transición sellada por Van Zegeren. Un golpe al que respondía Tizona Burgos con un triple, alargando el toma y dacá de la recta final. Un intercambio con el base valenciano poniendo el 72-82 que debía calmar a los suyos a cuatro del final.

Tizona Burgos, pese a esos malos momentos, no capituló. Se granjeó dos tiros desde el perímetro sin oposición para hacer un parcial de 0-6 y volver a ajustar fuerzas con el equipo de Saulo Hernández, obligado a pedir tiempo muerto.

Tizona, forzando sus opciones a base de triples

Obligado a defender mejor su aro y no conceder tiros fáciles, el Caja Rural CB Zamora afrontaba una recta final frenética. Un desenlace que abrió con Van Zegeren viendo aro en una buena puerta atrás justo a cinco minutos de cumplirse el tiempo reglamentario.

Peris, sumando tras sanción técnica, mantenía a los suyos arriba si bien Tizona Burgos no fallaba desde el perímetro. Una zona que el base azulón también maneja a la perfección, como demostró con el 83-90 desde bien lejos. Una canasta tan importante como la bandeja que anotó tras triple y tiro adicional de Tizona Burgos.

Final de infarto

El duelo encaraba los tres minutos finales con 87-92 en el luminoso. Un marcador que Peris, en plena exhibición, estiró con un triple al que respondió el local Terins, también muy inspirado. Así pues, los segundos corrían y la diferencia se mantenía. Una ventaja que, a falta de minuto y medio, era importante, pero no definitiva.

El Caja Rural CB Zamora jugó con aplomo las bolas finales. Armó jugada, buscó consumir el tiempo, y esa canasta que matara el choque. Una acción que Tizona Burgos trató de evitar con faltas, llevando a Rogers a la línea de tiros libres. Colby metió lo dos y, a 39 segundos, obligaba a la épica local.

Ternis trató de hacerse cargo, pero Naspler le robó el balón e hizo saltar a su banquillo, consiguiendo una falta para que Rogers elevara la ventaja a ocho puntos antes del típico carrusel de faltas y tiros libres. Un "cliché" que abrió Zidek anotando tres para los locales, continuó Rogers con otros dos y cerró Álvaro Hernández con el definitivo 93-101.