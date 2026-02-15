Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, tras el empate ante Barakaldo CF: "Debemos mejorar en situaciones defensivas"

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, habló tras el empate firmado en casa ante el Barakaldo (2-2) de un encuentro que consideró igualado y en el que lamentó las lagunas defensivas de los suyos ante los balones a la espalda del cuadro vasco. Una situación que consideró es el gran debe de un equipo que ataca bien y que cuenta "con muchos y muy buenos recursos" en la parcela ofensiva.

"No ha sido un buen partido, hemos dejado muchos espacios atrás. O mejoramos en esas situaciones defensivas o es imposible, porque un equipo no nos puede hacer dos o tres goles cada partido", señaló el técnico granadino, afirmando estar contrariado porque el equipo no se encontró cómodo defendiendo su arco: "Cuando defendemos alto, el equipo sufre y, abajo, lo hemos visto con el empate".

Cano no ocultó que el equipo arrancó bien el duelo y que tuvo sus opciones, achacando el empate a un cúmulo de errores reiterados. "Empezamos muy bien y hemos intentado hacer daño en transiciones al rival, como ellos. Quizá, llegábamos con facilidad, pero ellos también. La lástima es que, cuando parecía que estaba todo controlado, llegó el fútbol y nos dijo que no. Sabíamos del peligro del Barakaldo, un equipo físico que se junta bien y tiene velocidad por fuera, que ha puesto las cosas difíciles y frente al que hemos cometido errores que tenemos que mejorar porque se han reiterado en exceso. Nos pueden sorprender una vez, pero si se reincide hay que ponerle solución", razonó el entrenador del Zamora CF.

"Nos está costando defender esos espacios que el rival quiere invadir. En el 2-2, hemos permitido tres remates. Creo que ahí está la clave, que nuestro debe está atrás. Ahora mismo, en el fútbol es difícil ya mantener la portería siempre a cero, pero tenemos que tratar de dar un paso adelante en esta tendencia y buscar que nos generen menos peligro. Cuesta mucho mantener la portería a cero, pero lo que no podemos permitir es que ningún equipo nos haga tanto daño atrás", indicó.

Por lo que respecta al ataque, Cano se mostró satisfecho, señalando que el equipo en esa versión estuvo bastante sólido pese a la falta de puntería. "Hemos marcado dos goles y acabado el duelo en arco contrario. Un partido tiene muchas fases y entre dos equipos muy igualados hay varios minipartidos. En ese sentido, ha sido igualado, pero en ataque nos ha faltado algo de tranquilidad en tres cuartos para sacar más provecho en campo rival en nuestros mejores momentos", argumentó.

Por último, Cano tuvo a bien destacar el buen partido de Mario García (en sustitución del sancionado Ramos) como Mario Losada (que anotó ayer su primer gol de la segunda etapa de su carrera en Zamora). El técnico destacó el buen trabajo tanto de ellos como el resto del equipo en ataque, señalando que el equipo tiene "mucho arsenal" en ese sentido, recordando que "hace falta estar bien ajustado en defensa para que con ello no suframos tanto".

El técnico subrayó que no está "satisfecho" con el rendimiento del equipo en los últimos partidos, que esperaba "un par de puntos más", pero que confía en que el equipo se pondrá las pilas y se mostró seguro "de que el equipo acabará en play-off".