Mario Losada, jugador del Zamora CF, tras el empate ante el Barkalado CF: "La sensacióne es la de que se escaparon dos puntos"

Mario Losada, delantero del Zamora CF, señalaba ayer al término del empate entre los rojiblancos y el Barakaldo CF (2-2) que abandonaba el terreno de juego con "sabor agridulce" tras un duelo en el que se fue "con sensación de haber dejado escapar dos puntos".

Sabor agridulce

"Me voy con sabor agridulce. Por un lado, es muy bonito marcar, jugar de inicio y que el equipo gane... pero, al final, se empate y te quedas con la sensación de ese último tramo de partido que no fue tan bueno", comentó el delantero, autor del 2-1 que acercó al Zamora CF a la victoria durante la segunda mitad.

Una jugada de ataque del Zamora / Victor Garrido

Hay que gestionar mejor los detalles

El delantero reconoció que los rojiblancos fueron un poco irregulares y señaló que al final, en un partido igualado, todo se decide en acciones puntuales. "Al final son detalles, momentos del partido que tenemos que aprender a gestionar mejor. Empezamos muy bien, con ese gol tempranero, y creo que estábamos metidos. Ellos también tienen claro a lo que juegan: son intensos y es un equipo al que cuesta hacerle daño", comentó al respecto del ariete, añadiendo: "nos reponemos a su gol, seguimos compitiendo, pero quizá sí que deberíamos haber manejado un poco mejor esos últimos minutos".

Dolidos por el empate

Losada reconoció que al final, la sensación que queda, no es amable. "Te vas con la sensación de que se han escapado dos puntos más que haber sumado un empate. Estamos jodidos, la verdad", indicó.

Conento con su rol

Por último, respecto a su rol en el campo y la pelea que mantuvo con los centrales para buscar dar fluidez al juego del Zamora CF, Losada indicó que se encuentra "cómodo" desempeñando ese rol.

Una misión clara: beneficiar al compañero

"Es un poco lo que Óscar me pide y lo que vengo haciendo el último año. También depende de los compañeros que tengo alrededor: Kike, Alvarito, Loren… todos son gente que juega muy bien por dentro. Mi misión es hacer lo contrario: fijar, darles espacio para que ellos puedan recibir y jugar", comentaba, afirmando: "me siento muy cómodo con ese rol, como también el de desmarque y ataque, pero estoy contento con lo que me toca hacer". "Intento hacerlo lo mejor posible; habrá partidos mejores y otros peores, pero siempre con la intención de poner a jugar de cara a los que tienen buen pie", concluyó.