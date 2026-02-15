Grupo Ureta Tizona Burgos - Caja Rural CB Zamora: Al asalto de "El Plantío" tras brillar en Coruña

El Caja Rural CB Zamora afronta esta tarde (18.00 horas) en el pabellón municipal El Plantío el último capítulo de una semana de máxima exigencia dentro de Primera FEB. Un duelo en el que los zamoranos buscan asaltar el feudo de Grupo Ureta Tizona Burgos para dar un importante paso de cara a la permanencia en la categoría.

Fin al carrusel de partidos en Burgos

El conjunto de Saulo Hernández disputa hoy su tercer encuentro en ocho días. Un periodo de tiempo en el que, además, el Caja Rural CB Zamora ha tenido que medir fuerzas con los mejores equipos de la liga: Mombus Obradoiro y Leyma Coruña. Rivales frente a los que no tiró la toalla nunca, pese a no encontrar el premio de la victoria.

La demanda no cesa

La demanda ha sido notable para los zamoranos, pero el equipo de Saulo Hernández no puede relajarse y debe saltar hoy a pista con el mismo ímpetu que en sus últimos encuentros. Una intensidad obligatoria frente a un Tizona Burgos dispuesto a alargar la racha negativa de los azulones.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

Un rival en situación compleja

El conjunto burgalés llega a la cita en una situación clasificatoria compleja, siendo el antepenúltimo clasificado. Envuelto en la pelea por la permanencia en posición desfavorable, su ambición por derrotar al Caja Rural CB Zamora será máxima. Y eso lo tienen muy en cuenta tanto Saulo Hernández como su plantilla, conocedores de la entidad del rival pese a sus números en esta Primera FEB.

Los números esconden a un gran equipo

Porque sí, Tizona Burgos no está para tirar cohetes, pero su rendimiento real dista de lo que refleja la tabla. Acostumbrado en los últimos años a pelear en la zona noble, el club burgalés confeccionó una plantilla pensada para objetivos más ambiciosos.

Si bien al bloque burgalés los resultados no le han acompañado hasta ahora, a sus jugadores les sobra experiencia, competitividad y talento para poner en pista ese juego tan propio de Jordi Juste, su técnico. Un estilo basado en un ritmo alto de juego, agresividad en las transiciones y disputa por cada balón. Un juego similar, pero con matices, al zamorano.

Nombres muy capaces

Así pues, y sabiendo que enfrente estarán hombres de la talla de Gerard Jofresa, Zydek, Brown, Seoane, Jackson o Huelves, nadie en el Caja Rural CB Zamora espera un duelo sencillo. Ni aunque los últimos precedentes hayan caído del lazo azulón. De hecho, todo apunta a un duelo equilibrado.

Con ello en mente, y como bien apuntaba Toni Naspler, el Caja Rural CB Zamora tratará de asaltar "El Plantío" buscando dar continuidad a la imagen ofrecida en Coruña ante el líder en el último duelo. Un choque en el que, pese a cometer 17 pérdidas de balón, el equipo zamorano tuvo opciones de dar la sorpresa de la temporada.

Limitar errores, la gran clave

Esa misma idea transmitió también en los días previos Saulo Hernández, que volverá a confrontar pizarras con Juste en un duelo cuyas claves parecen estar bastante claras: limitar al máximo los balones regalados para evitar canastas fáciles y prestar gran atención al rebote defensivo, ya que Tizona Burgos se mueve bastante bien bajo aro rival.

Las imágenes de la victoria del CB Zamora ante el Palmer en el pabellón Ángel Nieto. / José Luis Fernández

Si el Caja Rural CB Zamora controla estos dos parámetros y es capaz de rendir sin lagunas importantes a lo largo de los 40 minutos, realizando los ajustes defensivos pertinentes para detener las virtudes locales, cuenta con potencial para asaltar "El Plantío" y sellar un triunfo que puede ser importante.