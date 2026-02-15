Violencia en el deporte
Un jugador agrede a un árbitro en un partido de la Tercera FEB de baloncesto en Fuerteventura
Un integrante del equipo local Toscones Corralejo empujó por la espalda al colegiado tras la señalización de una falta, provocando su caída
Redacción
El encuentro de baloncesto entre el Toscones Corralejo y el Probasketlab Fuenlabrada, disputado este sábado en Fuerteventura, fue suspendido temporalmente tras la agresión a uno de los árbitros, que también recibió insultos y amenazas.
Los hechos se produjeron cuando restaban menos de cinco minutos para la conclusión del tercer cuarto. Tras señalar una falta, el colegiado se dirigió a la mesa de oficiales para comunicarla. En ese momento, un jugador del Toscones Corralejo lo empujó por la espalda, provocando su caída. Ya en el suelo, el árbitro recibió un pisotón en el abdomen.
El jugador fue apartado por sus propios compañeros para impedir que continuara la agresión.
Una vez reincorporado, el árbitro fue objeto de insultos. Según consta en el acta, se le dirigieron expresiones como “eres un hijo de puta”. Además, un aficionado del equipo local accedió a la pista y profirió amenazas: “me cago en tu puta madre, eres un cerdo, si te cojo acabo contigo”.
Por motivos de seguridad, el equipo arbitral se retiró al vestuario antes de la reanudación del encuentro, que se produjo tras la descalificación del jugador implicado.
El árbitro agredido recibió asistencia médica tras el partido en Fuerteventura y fue atendido nuevamente este domingo en Tenerife. Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil.
- Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122
- El desbordamiento del Duero interrumpe el tráfico en la N-122: la Guardia Civil corta la carretera
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- Herido grave por una cornada en Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
- Así ha sido la inauguración del centro comercial de Alcañices
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- Sube a nivel naranja la alerta por la crecida del Duero en Zamora
- Alistanos y trasmontanos hacen cola en la apertura del nuevo centro comercial de Alcañices