El Ruta de la Plata abre sus puertas a los más jóvenes futbolistas

La colaboración entre el Zamora CF y Caja Rural de Zamora hará posible que todos los futbolistas federados de la provincia en las categorías inferiores puedan asistir a los partidos que el equipo rojiblanco juegue en el estadio Ruta de la Plata. Una ininiciativa que surge en colaboración con la Delegación Provincial de Fútbol con el fin de unificar al fútbol zamorano en torno a su club más destacado.

El acuerdo fue anunciado este viernes en la sede de Caja Rural por su director de Comunicación, Narciso Prieto, junto al presidente del Zamora CF Javier Páez y al delegado provincial, Alfredo Rodríguez Santa Cecilia. "Hoy es un día muy especial para Caja Rural de Zamora porque esta iniciativa es un auténtico anhelo desde hace muchos años y hoy confluyen muchas sensibilidades del fútbol zamorano en esta rueda de prensa. Estamos haciendo identidad, historia, provincia, unidad, uniendo un sentimiento y haciendo que todo el fútbol provincial se una con el primer club de la provincia", señaló el representante de Caja Rural quien destacó que la entidad sea el sponsor más antiguo del fútbol español. "Lo que presentamos es la disposición del club señero con todo el fútbol provincial, algo que es hacer patria, hacer Zamora". Narciso Prieto explicó que todos los menores de 14 años federados y algunos no federados, tendrán su carnet del Zamora CF: "Nos parece importantísimo hacer que toda la provincia, desde la alta Sanabria hasta la frontera con Salamanca, forme parte de la familia del Zamora CF".

El director de Comunicación de Caja Rural insistió en que "es una gran noticia, juntarnos de verdad, y el Zamora CF con la familia Páez han hecho un enorme esfuerzo por hacer que el Zamora sea un gran club, por que todos los chaveles anhelen jugar en el primer equipo. Es un paso más de sensibilidad por parte de todos para que el fútbol zamorano esté unido", añadió al tiempo que anunció que próximamente se realizará un acto con todos los presidentes de los clubes de la provincia.

Por su parte, el presidente del Zamora CF, Javier Páez, se mostró muy satisfecho con la iniciativa: "Esta es una gran inicitiva para poder relanzar al Club, su afición, su activo, para llegar lo más lejos posible. Es una iniciativa que se nos ha propuesto y nos ha parecido fabulosa para apoyar a los jóvenes futbolistas y puedan acercarse al Zamora CF. Hemos venido a Zamora dispuestos s relanzar al Zamora CF y ponerlo donde se merece. Es complicado porque dependes de muchos factores, pero estamos encantados de la ciudad, de su gente, de la ayuda, del compromio con el Club. Estamos creciendo poco a poco, se están haciendo las cosas bien, fallaremos porque somos humanos pero las cosas las estamos controlando y llevando a cabo". Calificó como "muy interesante" la iniciativa para poder "ver el campo lleno y poco a poco se está consiguiendo". Páez incidió en la importancia de la cantera, "una cantera que nutra al primer equipo y que Zamora pueda sacar jugadores para el fútbol profesional y que generen plusvalía, un activo e importancia para la provincia".

Noticias relacionadas

Alfredo Rodríguez, delegado provincial, explicó que esta campaña nació tras varias conversaciones con Narciso Prieto sobre la posibilidad de que todos los futbolistas "de cadetes para abajo tuvieran un carnet de socio". Y serán un total de 2.189 los jugadores que podrán retirar sus abonos a través de sus clubes. Se ha contactado ya con todos los clubes y gran parte han contestado ya a la propuesta que habrá que concretar en las próximas semanas para poner en práctica la iniciativa. Serán carnets personales y la ubicación de los jugadores en el Estadio la decidirá el propio Zamora CF: "La idea era que todos los jóvenes futbolistas zamoranos puedan venir al Ruta de la Plata porque además de ser los futbolistas de ahora, son los futuros aficionados. Esto es hacer Zamora y es un día histórico. Es una idea que teníamos desde hace muchos años, una idea muy importante porque es una forma de sedimentar el club y acercarlo a los clubes de la provincia. Es una forma de hacer fútbol y de hacer Zamora, de unirnos, que es lo que quiere Caja Rural", añadió Narciso Prieto. n