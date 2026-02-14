Fútbol Sala / Segunda Femenina
Un minuto fatídico acaba con el River Zamora en Canarias
El conjunto blanquinegro tuvo opciones de puntuar en pista del séptimo clasificado
Área 11
Las Palmas
El Caja Rural River Zamora sumó en tierras insulares su décimo séptima derrota de la temporada a manos de un CFS Gran Canaria Teideportivo que, si bien fue superior, tuvo que sudar para imponerse al equipo visitante. Un conjunto que tuvo sus opciones en el Martín Freire, pero que cayó fruto de dos errores consecutivos en defensa y de su falta de gol.
La contienda se decidió superado el cuarto de hora, cuando María Teresa hizo el primer gol del partido y, a reglón seguido, su compañera Laura puso el 2-0 en el marcador. Un golpe del que no se pudo resarcir el voluntarioso equipo zamorano, que no encontró el gol que impulsara su remontada.
