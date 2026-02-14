El River Femenino anhela superar su crisis este mediodía en Canarias

No está siendo una temporada fácil para el River Zamora en esta complicada Segunda División de futsal, y este mediodía tienen una nueva oportunidad para tomar algo de oxígeno. Las capitalinas juega en Canarias ante el Teideportivo, rival que se coloca noveno en la clasificación con 23 puntos acumulados. El objetivo que se plantea el equipo de Cala es demostrar su progresión y mantenerse sólido durante los cuarenta minutos, evitando errores que están siendo muy penalizados por los rivales.