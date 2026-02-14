Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda Femenina

El River Femenino anhela superar su crisis este mediodía en Canarias

El equipo confía en plasmar su mejoría en la pista

Partido del River Femenino. | J. L. F.

P. F.

No está siendo una temporada fácil para el River Zamora en esta complicada Segunda División de futsal, y este mediodía tienen una nueva oportunidad para tomar algo de oxígeno. Las capitalinas juega en Canarias ante el Teideportivo, rival que se coloca noveno en la clasificación con 23 puntos acumulados. El objetivo que se plantea el equipo de Cala es demostrar su progresión y mantenerse sólido durante los cuarenta minutos, evitando errores que están siendo muy penalizados por los rivales.

