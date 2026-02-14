Recoletas recupera el optimismo pese a cortar a Fatou Pouye

El Recoletas Zamarat recuperó este sábado el optimismo cerrando una mala racha de tres derrotas consecutivas, con una victoria convincente (76-57) frente al Paterna pese a que el club naranja anunció la baja de la senegalesa Fatou Pouye que ya no jugó el partido de ayer.

Era un partido de enorme importancia para las naranjas que necesitaban recuperar la confianza en sus fuerzas tras tres derrotas seguidas, y además cobró más trascendencia porque Raúl Pérez decidió dar minutos a la recién llegada Ana Moyano y a las lesionadas Aina Martín y Marta Pérez que hicieron posible que por fin el Recoletas pudiera disponer de diez jugadoras profesionales. Sin embargo, el equipo naranja anunció minutos antes de comenzar el partido que la alero Fatou Pouye no seguirá en el equipo tras una decisión que se produce de mutuo acuerdo entre las partes.

Y el comienzo no pudo ser mejor con un 8-0 en el que Filor fue protagonista iniciando la que, seguramente, haya sido su mejor actuación desde que milita en el equipoo naranja. Paterna no entró bien en el encuentro y ya de inicio le tocó de ir a remolque, bien liderada desde el puesto de base por las ex del Zamarat, Ana Prim y Clara Che. Pero el acierto en el lanzamiento exterior permitió a las valencianas mantenerse vivas pese a que Amina Traore no era capaz de frenar dentro de la pintura a nuesta Fatour Filor.

Con 18-10, Raúl Pérez decidió dar entrada en la cancha a la recién llegada Ana Moyano, que disfrutó de sus primeros minutos en los que dejó patente el oficio que ha atesorado en su ya dilatada carrera deportiva. También se apoyaba el Zamarat en una Aina Martín que realizaba un derroche de energía y acierto pese a que había sido duda hasta última hora por la lesión que le había impedido jugar en las últimas jornadas.

Con 25-17 se cerraba el primer cuarto, y el segundo se iniciaba con una tímida reacción visitante que le permitió acercarse a cinco puntos, provocando un tiempo muerto de Raúl Pérez. Las valencianas siguieron explotando su acierto en los triples y recortando su desventaja con 38-34 en el minuto 18 aunque un último esfuerzo zamorano hizo posible un tranquilizador 42-34 al descanso.

El partido se reanudó con el Zamarat muy fuerte de nuevo en defensa y llevando el contragolpe que le permitió anotar cinco puntos seguidos (47-34), y Ana Tainta volvía a acertar con un triple para poner el 50-37.

El partido se puso un poco loco y el Zamarat mantenía ventajas cercanas a los diez puntos (52-41 tras dos tiros libres de Bea Sánchez). Paterna intentaba imponer el alto nivel en centímetros de su plantilla pero Ana Moyano movía bien al Recoletas y el tiempo corría a favor de las zamoranas.

Davinia Ángel decidió tomar protagonismo y encadenó dos canastas que volvieron a poner al Zamarat a 12 puntos, mientras Aina Martín ponía el 58-46 con el q ue se cerraba el tercer cuarto.

Además el juego se reanudó con un triple de Aina que ponía ya las cosas muy cuesta arriba para el Paterna en el que Ana Prim está todavía lejos de su mejor estado de forma. Y las zamoranas seguían avanzando con confianza hacia esa victoria que tanto necesitaban.

Davinia también acertaba con un triple y le daba la puntilla al Paterna con el 66-50 que ya sería irrecuperable para las valencianas. Con 70-54 se entraba en los últimos tres minutos de juego y el Paterna pidió un tiempo muerto en un intento a la desesperada por reducir su desventaja. Pero ya era demasiado tarde y el partido terminaba con un 2+1 de Florencia Niski para alcanzar los veinte puntos de ventaja (76-56) y dos juniors zamoranas sobre la cancha aunque el partido finalizaba con 76-57.