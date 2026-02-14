Recoletas quiere volver al camino de la victoria

Tras la dura racha de rivales difíciles que le deparó el calendario en las últimas jornadas, el Recoletas Zamora afrontará esta tarde (17.00 horas) un rival asequible contra el que intentará regresar a la senda de la victoria para seguir afianzándose como equipo de play off. El equipo valenciano tan sólo ha sumado hasta el momento seis victorias, cuatro menos que el zamorano, pero posee una plantilla muy competitiva capaz de dar el susto en el Ángel Nieto a poco que el Zamarat se lo permita. Jagoba Pérez tiene a sus órdenes a dos ex jugadoras del equipo naranja, las bases Clara Che y Ana Prim que poco a poco se va recuperando de la lesión que le impidió prácticamente jugar en Zamora. Al frente de las puntuaciones del equipo valenciano está la maliense Aminata Traore que promedia 8 puntos y 8 rebotes por partido, junto a la balear Marta Lompart y a Lorena Segura.

En el Recoletas Zamora debutará la malagueña Ana Moyano, una exterior con experiencia que reforzará al equipo naranja en el que siguen siendo dudas Aina Martín y Marta Fernández.

El entrenador del Recoletas, Raúl Pérez, cree que "es un equipo que engaña, con muchas de las mejores jugadoras de las últimas generaciones españolas, un físico imponente, aunque es un tanto irregular: te hace un partido en el que piensas que pueden estar muy arriba pero en otros, acusan las juventud de sus jugadoras. Ellas pueden tener un poco más de físico que nosotros, pero el nuestro puede ser un equipo más hecho. Comenzaron mal la liga pero ahora están mejorando. Nosotros podríamos volver a contar con diez jugadoras y eso sería muy importante". n