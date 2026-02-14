Nuevos retos para Atlético Benavente y River Zamora en la Segunda B de futbol sala

Nueva jornada de Liga en la Segunda División B de fútbol sala que no descansa a pesar del Carnaval. El Caja Rural Atlético Benavente juega en feudo propio, en La Rosaleda, donde recibirá esta tarde, a partir de las 19.00 horas, al segundo clasificado. El O’Esteo llegará al feudo blanquiazul dispuesto a seguir hurgando en la herida de los de Miguel Ángel Macías que han encajado un empate y una derrota de forma consecutiva lo que, unido al encuentro aplazado que tienen, les colocan en séptima posición de la tabla. No obstante sí es cierto que con 31 puntos tienen la cuarta posición a tres, lo que refleja la enorme igualadad.

Mientras, el River Zamora quiere alargar su buen momento. La plantilla capitalina visita desde la Novena plaza a un rival que esta rubricando una temporada bastante irregular y, de hecho, acumula cuatro derrotas consecutivas, el Guardo. Los palentinos intentarán sacar provecho del factor cancha ante un equipo zamorano que no está dispuesto a ceder y que pondrá sobre la pista todas sus armas disponibles. El choque arrancará a las ocho de la tarde.