Fútbol Sala / Segunda B
Nuevos retos para Atlético Benavente y River Zamora en la Segunda B de futbol sala
El Atlético Benavente recibe a O’Esteo
El River Zamora visita al Guardo con el reto de alargar su buen momento de forma
Nueva jornada de Liga en la Segunda División B de fútbol sala que no descansa a pesar del Carnaval. El Caja Rural Atlético Benavente juega en feudo propio, en La Rosaleda, donde recibirá esta tarde, a partir de las 19.00 horas, al segundo clasificado. El O’Esteo llegará al feudo blanquiazul dispuesto a seguir hurgando en la herida de los de Miguel Ángel Macías que han encajado un empate y una derrota de forma consecutiva lo que, unido al encuentro aplazado que tienen, les colocan en séptima posición de la tabla. No obstante sí es cierto que con 31 puntos tienen la cuarta posición a tres, lo que refleja la enorme igualadad.
Mientras, el River Zamora quiere alargar su buen momento. La plantilla capitalina visita desde la Novena plaza a un rival que esta rubricando una temporada bastante irregular y, de hecho, acumula cuatro derrotas consecutivas, el Guardo. Los palentinos intentarán sacar provecho del factor cancha ante un equipo zamorano que no está dispuesto a ceder y que pondrá sobre la pista todas sus armas disponibles. El choque arrancará a las ocho de la tarde.
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- Dimiten el vicepresidente y la secretaria de Vox en Zamora tras ser apartados de las listas
- Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122
- Sayago reunirá a profesionales y defensores de la piedra seca de España y el mundo
- Así ha sido la inauguración del centro comercial de Alcañices
- Casi medio millón de euros por esta casa en Morales del Vino
- Alistanos y trasmontanos hacen cola en la apertura del nuevo centro comercial de Alcañices