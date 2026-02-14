Fútbol
El Noname rescata un punto en 45 minutos en la reanudación de su duelo suspendido ante La Cistérniga
Los zamoranos empataron con gol de Amine el tiempo restante de su duelo suspendido ante La Cistérniga que iba 1-0 al descanso
Área 11
El CD Noname alargó ayer viernes su buena racha de resultados dentro de la Liga Regional de Aficionados al conseguir sacar un punto en feudo de La Cistérniga, escenario en el que recuperó los 45 minutos que quedaron pendientes tras suspenderse en su día el encuentro por las inclemencias meteorológicas.
Un conjunto diferente
El cuadro zamorano mostró en la segunda mitad disputada ayer una cara bien distinta a la que ofreció en su día bajo la nieve en La Cistérniga. Entonces, alcanzó el descanso con 0-1 en contra, mostrando debilidades que no indicaban reacción ninguna. Sin embargo, el viernes, el CD Noname fue un equipo sólido y con mordiente.
El equipo de Zamora, por momentos, mereció más premio que repartir puntos con los locales, unas tablas que firmó gracias al 1-1 anotado por Amine cuando corríá el minuto 75 de partido.
Con este tanto, la escuadra de Romasanta se asienta todavía más en la zona media de la clasificación.
El Moraleja, a escena mañana
Por otra parte, dentro del capítulo de encuentros aplazados, el Moraleja CF recupera hoy la contienda que quedó en su día aplazada frente a SD Ponferradina "B". Un choque en el que los colistas buscarán alargar las buenas sensaciones que dejó su derbi ante el Zamora CF "B".
- El desbordamiento del Duero interrumpe el tráfico en la N-122: la Guardia Civil corta la carretera
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- Dimiten el vicepresidente y la secretaria de Vox en Zamora tras ser apartados de las listas
- Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122
- Sayago reunirá a profesionales y defensores de la piedra seca de España y el mundo
- Así ha sido la inauguración del centro comercial de Alcañices
- Casi medio millón de euros por esta casa en Morales del Vino