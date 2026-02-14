Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Tercera RFEF

El CD Villaralbo busca seguir creciendo ante La Virgen del Camino

El partido, trasladado al campo del Olímpico de León, se disputará hoy a partir de las 15.45 horas

Oji, entrenador del CD Villaralbo.

Oji, entrenador del CD Villaralbo.

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

Después de la importante victoria de la pasada jornada ante el Atlético Mansillés, el CD Villaralbo busca seguir creciendo. Los azulones tienen un compromiso a domicilio en el que se verán las caras, a partir de las 15.45 horas, con una Virgen del Camino que pondrán a prueba su reacción.

En el cuadro de Oji han pasado una semana positiva, con ese buen ambiente que solo dan los triunfos, pero ahora deben volver a poner todo de su parte para sumar un nuevo +3 que de otorgue un poco más de tranquilidad al cuadro zamorano que ahora mismo se sitúa decimoprimero en la tabla con 24 puntos en su casillero frente a los 32 que acumula su rival.

Para este choque, Oji cuenta tan solo con la ausencia de Hugo Casado, que deberá cumplir partido de sanción, mientras que el resto de efectivos, en principio, sí está disponible.

Además, este encuentro no se jugará en Los Dominicos, feudo de La Virgen del Camino sino en el campo del Olímpico de Léon, de hierba artificial y en un mejor estado tras las abundantes lluvias caídas en las últimas horas.

