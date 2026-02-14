La Carrera de la Esperanza ya suma 600 inscritos

La Fundación Las Edades del Hombre ultima los detalles de la organización de la primera edición de la Carrera de La Esperanza que ha asumido el CD Armuña que preside el zamorano Ramiro Morán. Varios miembros de la organización celebraron ayer una reunión en la que recorrieron el circuito previsto que ha sido ratificado para acoger este acontecimiento deportivo que unirá cultura y deporte el próximo domingo día 22 de febrero como un acto más del programa de actividades de la exposición Las Edades del Hombre.

La carrera que se correrá sobre las distancias de 5 y 10 kilómetros, está abierta a corredores de todas las edades que competirán por categorías y hasta el momento el número de inscritos supera ya los 600 corredores aunque se espera que en la última semana se produzca la mayor afluencia.

El circuito elegido tendrá como punto de salida y llegada la plaza de la Catedral. Las inscripciones se podrán realizar a través de la Delegación Zamorana de Atletismo en su web o en la de la Fundación Las Edades del Hombre. Las inscripciones tendrán un coste de diez euros para todos los participantes adultos y será gratuita para los niños.

El recorrido discurrirá por calles del casco antiguo de Zamora y por las riberas del Duero, un circuito medido y validado por el Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de Castilla y León. Se establecerá un circuito de 5 kilómetros al que los atletas darán una o dos vueltas en función de la distancia de su inscripción.

Recorrido

El circuito comenzará en la Plaza de la Catedral para continuar por la Cuesta del Obispo, Trascastillo, Puente de los Poetas, Avenida Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, Mengue, Puerta Nueva, Bajada de Puerta Nueva, Cortinas de San Miguel, Santa Clara, Plaza Mayor, Rúa de los Francos, Rúa de los Notarios y meta en la plaza de la Catedral para el recorrido de 5 kilómetros. Los participantes en los diez kilómetros darán dos vueltas al recorrido que ha diseñado la organización. n