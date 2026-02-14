El Caja Rural BM Zamora es más líder tras superar a BM Camargo

El BM Caja Rural Zamora se impuso este sábado al BM Camargo y sumó dos puntos más a su ya amplio casillero, afianzando un liderato del que hizo gala con un partido muy completo ante su público. Un choque que tuvo siempre bajo control y que ganó por un claro 36-26.

Afectado por las bajas en su primera línea y tras dos victorias con buena dosis de épica y tensión ante Grupo Covadonga y ULE Ademar León, el líder regresaba a su feudo con la misión de no meterse en problemas frente a BM Camargo. Y, si podía conseguir los dos puntos de forma clara y contundente, mejor que mejor. Eso elevaría un poco el ánimo de cara a los próximos partidos, en los que puede dejar sellada su entrada al «play-off» tras la derrota ayer de BM Torrelavega «B».

Así pues, se esperaba que los pistacho saltaran a la pista con ganas. Dispuestos a tomar el mando desde el inicio ante un rival teóricamente inferior.

Marco Torres, con un contragolpe, abrió el tanteo y demostraba el ímpetu de un líder que no pudo evitar el intercambio de goles en los primeros compases. Una dinámica que pareció romper el extremo con el 4-2, aunque los cántabros buscaban las cosquillas al líder al contragol. Una herramienta que no intimidó a los zamoranos, capaces de abrir hueco en los siguientes minutos (6-3, m. 8).

BMCamargo pidió un tiempo muerto para frenar al líder y consiguió su propósito. Atacando con siete, defendiendo con una agresividad no castigada y sacando provecho de la baja puntería local. Eso hizo que la renta no incrementara en los siguientes minutos y, superado el cuarto de hora, menguara fruto de la primera exclusión pistacho y alguna concesión arbitral para los visitantes.

Pese a todo, y tras un gol de Medina, el BM Caja Rural encaraba la recta final del primer acto por delante (10-8, m. 20), aunque obligado a pedir tiempo muerto para ajustarse y no perder el mando. Una parada que, junto a los goles de Eugenio y Jortos, reanimó al cuadro de Viriato. Los zamoranos, esforzándose en defensa, elevaron su ventaja a seis tantos y cruzaron el descanso con 18-11 a su favor tras un gran gol de Carlos y pese a arrastar una nueva inferioridad numérica.

Sin perder esa inercia, el BM Caja Rural Zamora trató de mantener la tónica al inicio del segundo acto. Sin embargo, la falta de acierto con solo un gol de Oier, permitió a BM Camargo reducir distancias nuevamente (20-18).

Fue un susto, duró poco, lo que tardó en volver a ajustar su defensa el líder y encontrar goles en las manos de Marco Torres, Oier o Jortos, quien tomó un papel portagonista en la rotación. El capitán y Néstor, con un gol desde su área que puso el 25-19 antes del cuarto de hora decisivo del duelo, redondearon la reacción pese a la resistencia de los visitantes y sus goles desde los seis metros.

Con todo perdido, BM Camargo pidió tiempo muerto y volvió a poner en liza su juego sin portero. Sin embargo, el líder no bajó la guardia y respondió con maestría. Un gol de gallego, dos grandes jugadas de Escudero y un nuevo tanto desde lejos, afianzaban al líder de cara a los dos últimos parciales (30-22).

Con el duelo ya en su mano, el líder bajó el ritmo en sus ataques y centró sus esfuerzos atrás. Lo hizo con Mojón apostando por los jóvenes:Eugenio, Carlos, Pajares y Víctor Mangas. Ninguno defraudó y colaboró para que el BM Caja Rural Zamora sumara dos puntos más a su casillero. Un botín que le permite ya gozar de cuatro victorias de ventaja sobre el segundo clasificado.