El BM Zamora no quiere confianzas ante Camargo

El BM Zamora Caja Rural intentará su larga racha de victorias y defender los ocho puntos de ventaja de que dispone en la clasificación esta noche (20.00 horas) contra el Camargo cántabro que sufre en la cola de la clasificación empatado a 10 puntos con el Maravillas madrileño.

El objetivo del equipo que dirige Félix Mojón será no sólo la victoria, sino mostrar la concentración que casi le cuesta la victoria el pasado fin de semana en su visita al Ademar leonés. Mojón ha insistido durante la semana en que sus jugadores no deben relajarse y recordó que, si casi pierden el partido en León tras ir ganando por ocho goles de ventaja, también podría ponerse complicado el play off si desperdician los seis puntos de que disponen actualmente como líderes en solitario.

El técnico de Rigadabia explicó en rueda de prensa que el BMZ tendrá que "evitar los bajones fruto de la relajación. A mi no me gusta tirar de estadísticas, prefiero más lo cualitativo que lo cuantitativo, pero esta vez sí lo he utilizado porque en diez minutos cometimos seis pérdidas de balón y tres de ellas por no evitar los botes o los lanzamientos de recurso (fallamod dos fly, dos roscas, dos penaltis, un contraataque, situaciones de 1 contra 0). No entré en el trabajo defensivo porque las pérdidas de balón dan ataques rápidos, te entran las dudas, y la defensa fue lastrada por el ataque".

Pese a todo, Félix Mojón explicó ante los medios de comunicación que "además del tirón de orejas, los jugadores son mi familia, y tengo que defenderlos y protegerlos. Evidentemente, también hay una parte grande de responsabilidad mía porque, si no somos capaces de responder, yo les tengo que dar herramientas. Pero pensé que eran ellos los que tenían que ser capaces de jugar este tipo de situaciones y que jugadores aprovechen estos momentos difíciles para dar un paso adelante y trabajar en defensa. Pero también me toca a mi darme un tirón de orejas".

El equipo ha trabajado bien esta semana y está preparado para sumar hoy una nueva victoria: "Camargo es un equipo un poco antítesis del Ademar. La ULE Ademar es un equipo de chicos jóvenes que físicamente están muy bien, pueden permitirse ir arriba, técnicamente tanto en ataque como en defensa están muy bien dotados, son muy rápidos de brazos en defensa y salen muy bien al contraataque", sin embargo cree que Camargo es un equipo más lentos, que practica "un balonmano más rocoso, en 6-0, de poca profundidad, defienden atrás. Es lo contrario, trabajan con mucha anchura, separan mucho a los defensores y quieren que la pelota circule muy rápido de izquierda a derecha. Nosotros no podemos olvidarnos del lanzamiento exterior porque ante equipos que acumulan kilos y centímetros, lo que hay que hacer es aprovechar ese espacio que nos dejan en 8 o 9 metros con lanzamientos de distancia o media distancia. Es un día ideal para que Gabri, Oiert y Lalo prueben con el lanzamiento a media distancia".

Mojón está preocupado por algún jugador que arrastra problemás físico, y cuenta con las bajas de Filipe y Pau Ortega "pero tenemos una plantilla muy amplia y cuando falta un jugador, es el momento de que otro dé un paso adelante y para eso trabajan".