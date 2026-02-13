Toni Naspler, jugador del CB Zamora: "Ante Tizona va a ser un partido de barro total y garras"

El Caja Rural CB Zamora está inmerso una semana de lo más exigente. Obradoiro, Leyma Coruña y este domingo Tizona Burgos donde esperan recuperar la senda del triunfo. Toni Naspler reconocía que estaba siendo una etapa dura por el gran desgaste físico pero, añadía, “por suerte tenemos al preparador físico, al fisioterapeuta que nos miden las cargas al milímetro y que hacen un gran trabajo. Vamos a intentar llegar al partido el domingo de la mejor manera posible. Sabemos que va a ser una guerra y que habrá que darlo todo”, conscientes de que, si tienen un día bueno, pueden ganarle a cualquiera.

“Lo vimos con Obradoiro, que si desconectamos no tenemos oportunidad de competir a los grandes. En Coruña se nos escapó en el final del partido, porque estuvimos ahí durante 35 o 36 minutos y al final demostraron por qué eran los líderes. Ahora en Tizona hay que cambiar la mentalidad total”, ya que no tendrán a uno de los rivales top de la Liga, aunque eso no lo hace más fácil. “Será un partido de barro total, de garras, de querer, de ver quién lo quiere más. Creo que va a ser un gran partido”, insistió Toni que está viviendo una temporada más complicada que las anteriores.

“Ha sido una temporada diferente para mí porque estuve todo el verano parado. Mi pretemporada fue en octubre cuando llegué a Zamora, que fue volver al nivel de competitividad cuando no tenía tiempo para adaptarme a la competición, porque ya había empezado. En Primera FEB no puedes tomarte ni un respiro porque el nivel está muy alto. Luego tuvimos la lesión de Ty y eso hizo que yo tuviera que ganarme más minutos y coger más responsabilidad, más rápido seguramente de lo habitual. Pero bien, la lesión del tendón ya está casi olvidada y ahora poco a poco hay que seguir demostrando y hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar al máximo al equipo en esta segunda vuelta”, concluyó.