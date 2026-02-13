Pádel
Pádel Albatros logra dos ascensos en una jornada clave
Tres de sus equipos jugarán el play-off en Valladolid
D. G.
Pádel Albatros firmó un cierre de fase regular impecable y rubricó una temporada brillante con dos ascensos de categoría en una jornada decisiva en la que sus tres equipos cumplieron con nota.
En SNP 500, el Ciudad de Zamora-Albatros afrontaba una doble cita clave y respondió con autoridad. Los zamoranos se impusieron por un rotundo 12-0, tanto a Catedral Pádel como a Fanatiqos Series, ambos conjuntos salmantinos, resultados que aseguran el primer puesto y el ascenso a Primera División de la categoría 500. También hubo buenas noticias en la categoría SNP Future. El Pádel Albatros logró un valioso empate (6-6) en Salamanca ante TTT, rival directo en la lucha por el liderato. Ese punto le permite asegurar la primera plaza en Tercera división y certificar el ascenso directo a Segunda de cara a la próxima campaña. Por su parte, el CMA Albatros cerró la jornada con victoria en casa por 9-3 frente a Pibes de Fanatic, de Valladolid, resultado que le sitúa en la zona media de la clasificación.
Un magnífico colofón a la temporada regular, que vivirá su epílogo el fin de semana del 28 de febrero en Valladolid, donde los tres equipos disputarán el play-off.
