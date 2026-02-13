Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Junta muestra su intención de dar flexibilidad en la PAC por las inundacionesInvestigación en Zamora: el gas radón, primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores1.740 partes de baja por accidente laboral al año en ZamoraCarbajales de Alba se convierte en referente del deporte
instagramlinkedin

Pádel

Pádel Albatros logra dos ascensos en una jornada clave

Tres de sus equipos jugarán el play-off en Valladolid

Jugadores del Ciudad de Zamora - Albatros. | CEDIDA

Jugadores del Ciudad de Zamora - Albatros. | CEDIDA

D. G.

Zamora

Pádel Albatros firmó un cierre de fase regular impecable y rubricó una temporada brillante con dos ascensos de categoría en una jornada decisiva en la que sus tres equipos cumplieron con nota.

En SNP 500, el Ciudad de Zamora-Albatros afrontaba una doble cita clave y respondió con autoridad. Los zamoranos se impusieron por un rotundo 12-0, tanto a Catedral Pádel como a Fanatiqos Series, ambos conjuntos salmantinos, resultados que aseguran el primer puesto y el ascenso a Primera División de la categoría 500. También hubo buenas noticias en la categoría SNP Future. El Pádel Albatros logró un valioso empate (6-6) en Salamanca ante TTT, rival directo en la lucha por el liderato. Ese punto le permite asegurar la primera plaza en Tercera división y certificar el ascenso directo a Segunda de cara a la próxima campaña. Por su parte, el CMA Albatros cerró la jornada con victoria en casa por 9-3 frente a Pibes de Fanatic, de Valladolid, resultado que le sitúa en la zona media de la clasificación.

Noticias relacionadas y más

Un magnífico colofón a la temporada regular, que vivirá su epílogo el fin de semana del 28 de febrero en Valladolid, donde los tres equipos disputarán el play-off.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents