Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Si no hubiera visto opciones de play-off, no estaría aquí"

Óscar Cano lo tiene claro: lo ocurrido ante el Mérida (2-0) forma parte de la realidad del fútbol, aunque sea una parte que no gusta. Con esta premisa, el entrenador del Zamora CF insistió en que deben "relativizar las cosas" y comentó ante los medios que él, después de 31 años en el mundo del balompié, "he perdido tantas veces... que solo pienso en mirar hacia adelante".

Con todo, para el granadino, el reto del equipo en estos momentos debe ser "volver a nuestra esencia y tratar de perder el menor número posible de partidos", aunque sí tuvo tiempo de recordar lo sucedido en el Romano. "En la primera parte, no pasó nada, salvo el gol anulado al Mérida, pero no tuve la sensación de que podíamos perder. En la segunda mitad, no salimos bien y no hicimos las cosas bien", recordando, no obstante, que la primera ocasión fue la contra de Kike Márquez que, entrar, lo hubiese cambiado todo. "No recuerdo paradas de Fermín", insistió en la rueda de prensa previa al choque ante el Barakaldo de este domingo.

Con este contexto, el responsable del banquillo rojiblanco cree que es importante "volver a nuestro camino y no inventar un tipo de fútbol que no solemos hacer. Ser lo que somos y que no nos pese la responsabilidad".

"Me gusta la exigencia"

A lo largo de su intervención, sí indicó que "me gusta que haya exigencia sobre mis jugadores porque se ve que hay expectativas altas", las primeras las que le marcan desde la Presidencia del club, y subrayó que "si no hubiese visto opciones de play-off no estaría aquí sentado". No obstante, también aclaró que hay otros equipos que tienen ese mismo objetivo y auguró "una lucha muy bonita" por lograr los retos marcados entre varios aspirantes. "Vamos a pelear todos en el ring, en el verde".

Mirada puesta en Barakaldo

La próxima parada será este domingo en el Ruta donde a mediodía recibirán a otro rival directo, un Barakaldo ante el que no estará Carlos Ramos, una baja sensible en el equipo del Duero. Cano espera un rival fuerte y con potencial, como demostró ganando a Tenerife y Celta, que no les pondrá las cosas fáciles.