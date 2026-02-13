Regional de Aficionados
El Noname juega hoy el segundo tiempo ante La Cistérniga
El Moraleja disputará este domingo su choque aplazado con la Ponferradina B
El fin de semana de Carnaval acogerá diferentes encuentros aplazados en la Regional de Aficionados. El Noname será de los primeros en saltar al terreno de juego puesto que esta tarde (20.00 horas) terminará su encuentro con La Cistérniga. Hay que recordar que se suspendió en el descanso, cuando iban empate a uno en el marcador, y será una nueva oportunidad de comprobar el buen momento de los de Romasanta. No será el único encuentro pospuesto que se dispute este fin de semana.
Mañana domingo, el Moraleja CF, que tiene dos compromisos pendientes, recibe en su casa a la Ponferradina B. El José Ramos acogerá un encuentro que probará la reacción de los de Tierra del Vino, que vienen de ganar al Zamora B en el último derbi provincia.
