Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Junta muestra su intención de dar flexibilidad en la PAC por las inundacionesInvestigación en Zamora: el gas radón, primera causa de cáncer de pulmón en no fumadores1.740 partes de baja por accidente laboral al año en ZamoraCarbajales de Alba se convierte en referente del deporte
instagramlinkedin

Regional de Aficionados

El Noname juega hoy el segundo tiempo ante La Cistérniga

El Moraleja disputará este domingo su choque aplazado con la Ponferradina B

Noname

Noname / Cedida

Paz Fernández

Paz Fernández

Zamora

El fin de semana de Carnaval acogerá diferentes encuentros aplazados en la Regional de Aficionados. El Noname será de los primeros en saltar al terreno de juego puesto que esta tarde (20.00 horas) terminará su encuentro con La Cistérniga. Hay que recordar que se suspendió en el descanso, cuando iban empate a uno en el marcador, y será una nueva oportunidad de comprobar el buen momento de los de Romasanta. No será el único encuentro pospuesto que se dispute este fin de semana.

Mañana domingo, el Moraleja CF, que tiene dos compromisos pendientes, recibe en su casa a la Ponferradina B. El José Ramos acogerá un encuentro que probará la reacción de los de Tierra del Vino, que vienen de ganar al Zamora B en el último derbi provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents