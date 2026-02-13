Mario García, centrocampista del Zamora CF: "No siempre se puede jugar bien al fútbol"

El Zamora CF ya ha superado y digerido la derrota en Mérida, y todos están ya enfocados en el partido de este domingo ante Barakaldo (12.00 horas en el Ruta de la Plata”. Así lo explicó uno de los integrantes de la plantilla rojiblanca, un Mario García que confesó que sí empezaron la semana “jodidos”. “El entrenamiento después del partido fue un poco más duro, pero fútbol funciona así. Son 24 horas que tenemos que estar jodidos y el siguiente entrenamiento ya enfocados en esta semana y en ganar”.

En su intervención también recordó lo sucedido en el Romano, de donde regresaron con un 2-0 en contra y para él lo que se vio fue “un partido de fútbol”. “Llevamos una racha muy buena y no todos los días se puede jugar bien al fútbol. Hay días que estás más espeso, días que no te salen las cosas y para mí fue un día de esos”. “Fue un partido igualado porque nos meten el 1-0, pero hasta que no nos meten el 2-0, cualquiera de los dos se pudo llevar el partido porque hay ocasiones para ambos”, añadió.

Ya hecho el obligado borrón y cuenta nueva toca pensar en el Barakaldo, un plantel del que destacó su valentía, su buen tránsito de balón y su fortaleza atrás. “Es muy complicado hacerles gol y creo que van a ser valientes, van a venir con todo y nosotros tenemos que hacer lo nuestro”, comentó el centrocampista.

Competencia interna

Asimismo, Mario se refirió a la gran competencia interna que hay en el vestuario, aunque es algo que ve positivo para el global del equipo. “La suerte de este año es que tenemos una plantilla amplia y cualquiera puede jugar. Se ha visto, cuando ha faltado alguien ha jugado otro y hemos ganado partidos, y se ha hecho bien. lo importante es que gane el equipo. No hay más vueltas de historia”. En esta misma dirección, dejó claro que la competencia es buena para todos, “tanto para los que ahora mismo están jugando como para los que estamos jugando menos. Es bueno para todos porque vamos todos en una línea ascendente, no hay nadie que se quede atrás. Todos estamos mejorando y cuando nos toca salir al campo lo hacemos bien. Y eso es lo que importa”, concluyó el jugador.