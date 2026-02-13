Piragüismo
Asun y Merce Muñoz Gago, reconocidas por la Federación Española de Piragüismo
Ambas recibirán el premio "Leyenda Deportiva" por su dedicación al piragüismo
Las hermanas Mercedes y Asun Muñoz Gago recibirán este sábado un merecido reconocimiento a su extensa trayectoria unida al mundo de la piragua. Ambas han sido designadas con el premio "Leyendas del Deporte" que otorga la Federación Española de Piragüismo y con el que se quiere poner en valor el trabajo realizado por las dos zamoranas, míticas en este deporte, durante décadas.
La cita será en el salón de actos del Palacio de Congresos de Gijón donde celebrará la cuadragésima edición de la Gala Nacional de Piragüismo. En este acto se reunirán los mejores palistas de cada una de sus disciplinas y, en la misma, se entregarán los trofeos a los mejores piragüistas, árbitros y entrenadores de las temporadas 2024 y 2025.
Estos trofeos reafirman el trabajo en las competiciones internacionales y están basados en los resultados conseguidos a lo largo de la temporada. De este modo, las categorías Júnior, Sub 23, Seniors y Paracanoe recibirán en la Gala este reconocimiento de parte de todo el piragüismo español.
Además, se hará entrega de los trofeos a los mejores entrenadores y árbitros nacionales y se premiarán las dos acciones más deportivas y humanas de los dos últimos años ocurridas en el piragüismo.
Próxima cita
La próxima semana, el 21 de febrero, la cita será en el Ramos Carrión, en Zamora, donde la Federación de Castilla y León vivirá su día grande.
